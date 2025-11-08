Tudor nakon otkaza blizu novog posla? Želi ga klub Premier lige, a konkuriraju mu još dvojica...

Hrvatskog trenera Igora Tudora (47) niz loših rezultata stajao je mjesta trenera Juventusa. U Italiju je došao prije sedam mjeseci kad je preuzeo vodstvo 'stare dame' od Thiaga Motte (43). Sada se otvorilo novo mjesto za Tudora i to u engleskom premijerligašu.

Prošlog vikenda je Wolverhampton otpustio Vitora Pereiru (57), koji je klub vodio nešto manje od godinu dana. Pereira nije briljirao ove sezone, Wolverhampton je posljednja momčad na tablici. Engleski klub u potrazi je za novim trenerom, a među kandidatima koji se najviše ističu su spomenuti Tudor i Motta, te Raffaele Palladino (41). Sva tri trenera su vodila talijanske klubove, Tudor i Motta vodili su Juventus, dok je Palladino bio na klupi Fiorentine.

Foto: Alberto Lingria

Ako jedan od dvojice bivših trenera Juventusa prihvati voditi engleski klub, Juventus bi uštedio sredstva. Thiago Motta ima ugovor do 30. lipnja 2027. i godišnju plaću od oko 5,5 milijuna eura, uz dodatna 2 milijuna eura bruto za njegov stručni stožer. Tudorov je bruto trošak s druge strane, upola manji. Taj iznos se kreće oko osam milijuna eura.

Informacije je kandidatima za mjesto trenera 'Wolvesa' prenio je Matteo Moretto na YouTube kanalu Fabrizija Romana. Sam Moretto je priznao da je dolazak dvojice bivših trenera 'stare dame' teško ostvariv pa će engleski klub novog trenera morati potražiti negdje drugdje.