Tudor nakon rekordnog poraza: A što je tu je... Sad idemo dalje

Dinamo je prije 40-ak dana pomeo travnjak Maksimira sa Atalantom u Ligi prvaka, hrvatski su prvaci dobili Talijane 4-0. Danas je ta Atalanta razbila Udinese 7-1. Udinese kojeg trenira: Igor Tudor (41).

"Ako joj ne parirate u trci i dinamici Gasperinijeva vas Atalanta može posve razbiti", upozoravao je Tudor prije utakmice, a nakon što su njegovi Crno-bijeli primili sedam komada hrvatski je trener sebe stavio kao štit ispred igrača:

- Preuzimam potpunu odgovornost za ovako visoki poraz. Danas sam vidio dvije utakmice: do trenutka kad je Opoku isključen u 32. minuti i poslije toga. Do crvenog kartona vidio sam najbolji Udinese dosad, a onda s desetoricom nismo mogli ništa protiv dominantne Atalante - govorio je Tudor.

Tudor je teški poraz odlučio prihvatiti kao bolan i težak pad, ali: pad nakon kojeg nema druge opcije osim 'ustaj, otresi blato sa sebe i guraj dalje':

- Shvatit ću ovu utakmicu kao epizodu, okrenuti stranicu i krenuti dalje. Nismo se dobro branili u drugom dijelu, izvadio sam strijelca Okaku jer sam smatrao to pravim potezom u tom trenutku. Atalanta je stvarno jaka, pokazali su to protiv nas, ali svidjelo mi se kako smo igrali sve do isključenja. Što je bilo nakon toga... Bilo je. Idemo dalje - rekao je hrvatski trener.