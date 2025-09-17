Tudor nakon spektakla: Dosta mi je ovakvih utakmica, ali sam sretan, pokazali smo veliko srce

Sjajnu utakmicu odigrali su Juventus i Borussia Dortmund u Torinu. Spektakl koji je malo tko očekivao, pogotovo nakon prvog dijela bez golova. Juve je u drugoj utakmici za redom zabio četiri gola, a na današnju šok-utakmicu osvrnuo se strateg "stare dame", Igor Tudor.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

- Već mi je dosta ovakvih utakmica, Primamo previše golova, barem i puno zabijamo, ali ne možemo ovako nastaviti. Bilo je jako teško u drugom poluvremenu održati razinu energije tri dana nakon nevjerojatno teške utakmice, dok se moglo vidjeti da je Borussia Dortmund odigrala stvarno laganu utakmicu za vikend. Imali smo veliko srce, oni koji su ušli s klupe ponovno su napravili veliku razliku, kao što su to činili u sve četiri utakmice do sada. Borussia ima sjajne individualne talente u svakom području, imali smo nekoliko problema s gubitkom intenziteta, ali opasni smo svaki put kad napadamo. Primili smo golove prejeftino, bile su to situacije koje smo mogli izbjeći. Na kraju, individualna kvaliteta je odlučujuća u nogometu, poput gola Kenana Yildiza koji je došao niotkuda - rekao je Tudor za Sky Sport Italia.

Ako ništa drugo, ove dvije izvedbe potvrđuju mentalitet Tudorovih ratnika koji odbijaju odustati čak i u teškim situacijama.

- Iskreno mislim da večeras nismo mogli učiniti više, tako da sam zadovoljan zbog toga. Rekao sam prije početka utakmice da kada igrate svaka tri dana i imate pet zamjena, nema igrača prvog izbora, svi su važni. Utakmice se obično odlučuju u završnoj fazi, tako da zamjene postaju ključne -primijetio je Tudor pa dodao:

- Problem je bio što smo u subotu igrali onu epsku utakmicu protiv Intera, a danas ovu, bilo je igrača koji su bili iscrpljeni. Kenan je bio bijel kao plahta, jadnik, Khephren je također bio iscrpljen. Ništa nisam mogao učiniti na treningu s tako malim razmakom između utakmica, ali ovo je raspored. U ovom trenutku, to je bio maksimum koji smo mogli učiniti - rekao je.

Foto: Alberto Lingria

Tudor je priredio nekoliko iznenađenja u početnoj postavi, a uvjeravao je da je to uglavnom posljedica njihove fizičke spremnosti nakon trilera sa sedam golova protiv Intera.

- Ako su četiri dana između utakmica, lakše je, ali s tri se treba rotirati. Bilo je ispravno da je Dušan odigrao tu utakmicu, onda su stigli Openda i David, obojica su važni igrači. Kad ima pet izmjena, treneru postaje teže, ponekad pogodiš, a ponekad ne. Zato stalno govorim igračima da su svi uključeni, svi mogu biti odlučujući, bez obzira započnu li utakmicu ili ne - rekao je hrvatsko trener.

Juventus je primio sedam golova u dvije utakmice, ali je i postigao osam, što je ogromna razlika u odnosu na muke koje su imali u pronalaženju mreže prošle sezone.

- Timski duh i želja za napornim radom početna su točka na kojoj trebate graditi, a detalji se zatim dodaju na to. Nedostajao nam je Cisco (Conceicao) koji je važan igrač za ovaj sustav, dok Cambiaso nije igrao tri tjedna i nedostajala mu je kondicija. Bremer se također vraćao nakon duge pauze, tako da moramo procijeniti sve te stvari - zaključio je Tudor.

