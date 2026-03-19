Tudor: Osjećaji su pomiješani, nije vam drago kada ne prođete dalje, ali smo jako dobro igrali

Nogometaši Tottenhama pobijedili su Atletico Madrid u Londonu 3-2 u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka, ali nedovoljno za prolazak dalje. Momčad Igora Tudora izgubila je u prvoj utakmici osmine finala 5-2 i nije na kraju prošla u četvrtfinale. Iako je Tottenham poveo u 30. minuti golom Muanija, Madriđani su izjednačili preko Alvareza u 47. minuti. Domaćinima je nadu za čudo vratio Simons koji je realizirao penal u 52. minuti, ali Atletico se ponovno vraća u 75. golom Hancka, a za konačnih 3-2 u Londonu zabio je opet Simons. Ukupni rezultat bio je 7-5 za Atletico Madrid.

Trener Tottenhama Igor Tudor naglasio je kako su emocije nakon utakmice podijeljene.

- Osjećaji su pomiješani. Nije vam drago kada ne prođete dalje, ali odigrali smo jako dobru utakmicu. Na terenu se osjetila posebna energija, zajedno s navijačima koji su od prve minute bili uz momčad - započeo je te nahvalio igrače:

- Čestitam igračima. Bilo je puno pozitivnih stvari - angažman, trka, borba... sve ono što želimo vidjeti. Vjerovali su i to se vidjelo na terenu. U posljednje dvije utakmice napravili smo iskorak i to je jako važno u ovom trenutku.

Istaknuo je i koliko je važna bila podrška navijača s tribina.

- Energija je bila odlična od prve minute, a navijači su prepoznali da je momčad dala sve od početka do kraja. Bili su uz nas i to je bilo zaista lijepo, hvala im na tome - rekao je Tudor.

Nakon europskog djela natjecanja, Tottenham se okreće nastavku borbe za opstanak u Premier ligi. Trenutačno su na 16. mjestu s 30 bodova, a u nedjelju ih čeka utakmica protiv Nottingham Foresta koji ima bod manje od 'Spursa'.

- Čeka nas važna utakmica u nedjelju protiv Nottingham Foresta, ali ona neće ništa odlučiti. O svemu će se odlučivati u posljednje tri utakmice - rekao je Tudor o sljedećem dvoboju.

Osvrnuo se na važnost igranja europskih utakmica, ali i odgovorio na pitanje kada 'Spursi' mogu očekivati nove europske nastupe.

- Ne sljedeće godine, nego one nakon toga. Zašto ne? Osvajanje trofeja prošle sezone dalo je igračima samopouzdanje, a iskustvo igranja u Europi čini veliku razliku.

Za kraj je otkrio kako mu je momčad bila oslabljena i da su trojica igrača mogli igrati samo 20 minuta.

- Imali smo praktički 11 igrača i na klupi samo jednog - Dansa. Bergvall, Udogie i Gallagher mogli su igrati samo 20 minuta prema preporuci liječnika. To dodatno daje vrijednost ovoj pobjedi - zaključio je Igor Tudor.