Tudor oštro u prvom obraćanju: 'Nema isprika, svi moraju dati više od sebe. Ovo je veliki klub'

Hrvatski stručnjak Igor Tudor i službeno je preuzeo klupu londonskog velikana Tottenham Hotspur, a prvi intervju za klupske kanale izazvao je velik optimizam među navijačima. Tudor je u obraćanju jasno iznio viziju, naglasio važnost samopouzdanja i fizičke pripreme te poručio da trenutačno stanje na ljestvici nije prihvatljivo.

Na početku je istaknuo koliko mu nova uloga znači, ali i da je svjestan odgovornosti.

- Ovo je veliki izazov i velika čast za mene. Sretan sam i ne razmišljam previše o tome jer imam puno posla koji moram obaviti. Gdje god dođem, bitan je odnos s igračima, navijačima i gradom. Ovo je NBA liga europskog nogometa, tu su najbolji od najboljih - rekao je Tudor.

Naglasio je da momčadi najprije treba vratiti vjeru u sebe i pobjednički mentalitet.

- Prioritet je dati sve što momčad treba sada. Prvo im treba dati samopouzdanja i hrabrosti. Dolazim ovdje znajući da je situacija teška, ali ovo nije vrijeme za isprike. Od prvog dana svatko mora dati nešto više od sebe. Ovo je situacija koju nitko u klubu ne može prihvatiti, nijedan navijač Tottenhama ne može ovo prihvatiti i svjesni smo toga, ali to nije dovoljno. Volim biti pozitivan i igrati napadački nogomet i to je prvi cilj. No moramo organizirati i obranu i postaviti strukturu načina na koji želimo igrati.

Tudor je upozorio i na probleme s ozljedama, ali poručio da to ne smije biti izgovor.

- Situacija nije jednostavna jer imamo puno ozlijeđenih igrača. Prvo moramo naći najbolji način koji će biti prilagođen igračima koje imamo na raspolaganju. Možda će zvučati čudno, ali moramo se fokusirati na trening. To je ključ, jer utakmica u nedjelju samo je zbroj svega što radimo na treninzima do tada. Trener mora pokazati put kojim želimo ići, a igrači to moraju prihvatiti.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Dodao je da već poznaje dio kadra, ali da trenutačno ne može računati na sve.

- Znam neke igrače, već sam trenirao Dejana Kuluševskog i Rodriga Bentancura. Nažalost, oni trenutačno ne mogu igrati zbog ozljeda. Vjerujem u stil i to je važnije od sustava. Svaki klub ima svoje specifičnosti. Prvo je tu kultura kluba, kakav nogomet vole. Bitno je o tome razmišljati, a u isto vrijeme ne zaboraviti kakav nogomet ja želim igrati. Sa stožerom moramo biti pametni kako bismo izvukli najbolje od igrača u kratkom razdoblju.

Otkrio je i prve dojmove s treninga te plan rada uoči važnih utakmica.

- Prvi trening je bio dobar, upoznali smo se. Trajao je sat vremena, a od sljedećeg dana počinjemo s ozbiljnijim treninzima.

Veliki izazovi dolaze već u sljedećim danima, uključujući derbi protiv Arsenal.

- Da, pred nama su bitne utakmice. Svi znamo koliko je velik derbi s Arsenalom. Sjajna utakmica za igranje. Želimo igrati na način da se svidimo navijačima. Želimo biti hrabri, ali u isto vrijeme pametni. Ako to postignemo, pobijedit ćemo. Nogomet se danas znatno promijenio i svake se godine nastavlja mijenjati. Imati igrače s velikim fizičkim sposobnostima najvažnije je. Ako možemo pretrčati 115 kilometara kao momčad, bit ćemo bolji od onih koji mogu pretrčati 105 kilometara. To je kao da imate jednog igrača više. Bitno je u tom smjeru motivirati igrače, a to nekada nije jednostavno. No bez kvalitete to je ništa.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Za kraj je jasno definirao temeljnu filozofiju igre.

- Nikad nisam vidio trenera koji je rekao da može igrati na remi. To je nemoguće. Napadački nogomet je cilj, ali pametno. To je ključ - zaključio je Tudor.