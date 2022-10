Tudor protiv zvjezdanog PSG-a: Ma napast ćemo od prve minute

Ne trčite dovoljno, nemate snage, ne igrate kako treba, ovo je loše.

Tim riječima obratio se Igor Tudor igračima kad je stigao klupu Marseillea. Odmah je uspostavio spartanski režim. Krvavi treninzi, trčanje do nesvijesti, treninzi snage. Igrali ga u početku nisu podnosili zbog takvog rada, optužili su ga da je diktator i tražili njegov odlazak.

Predsjednik kluba stao je uz Tudora i to se tri mjeseca kasnije pokazalo jackpotom. Marseille je jako blizu plasmana u osminu finala Lige prvaka dva kola prije kraja, a u prvenstvu im prvoplasirani PSG bježi tri boda. Upravo u nedjelju je na repertoaru derbi francuskog prvenstva.

Foto: ERIC GAILLARD

- Dobili smo Sporting drugi puta uzastopce u Ligi prvaka i sad je stanje u momčadi jako dobro. Dečki su sretni, samouvjereni i motivirani. E sad, znamo da je pred nama teška utakmica u nedjelju, ali stvarno smo u dobrom ritmu. To je tako već nekoliko tjedana - rekao je Igor Tudor na konferenciji uoči utakmice protiv PSG-a.

- Idemo utakmicu po utakmicu. Prije svega mislim na to kako igramo, kakva nam je igra, a ona je super. Bodovi su posljedica, kao i poredak. Za mene je ovo mudar način gledanja na stvari. Nakon toga, naš značaj kao kluba obvezuje nas da uvijek gledamo u vrh, da se borimo da ga dosegnemo. Njihov proračun, toliko veći, anomalija je koja otežava stvari. Ali prošlost je pokazala da je to moguće. Imamo ozbiljnu momčad, vidjet ćemo kako će dalje. Na dobrom smo putu, moramo samo tako nastaviti - kazao je Tudor.

Na drugoj strani stajat će jedna od najskupljih momčad današnjice. Kylian Mbappé, Leo Messi, Neymar... Kako se postaviti protiv takvih zvijezda?

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

- Naravno da igramo napadački, ofenzivno bez obzira na sve, a za to postoje dva razloga. Prvo, vjerujem u to što radim. A drugo, to nam je donijelo rezultate. Za mene je sad to nemoguće promijeniti. Kako sad da ja objasnim igračima da mijenjamo kompletnu filozofiju igre, a ide nam ovako dobro? Idemo napredovati u tome što radimo, biti kompaktniji u presingu, imati brojčanu nadmoć u pojedinim situacijama i biti agresivni kada treba. Ne mogu sada sve promijeniti preko noći. A sretan sam kada vidim da i moji igrači to vole i tako razmišljaju - kaže trener Marseillea.

Zar neće to biti preriskantno, pitali su ga novinari.

- Ostajem uvjeren da neće. Znam da to nije jednostavno, ali prihvatit ćemo taj rizik. Moramo svi ostati zajedno, kompaktni, trebamo pomagati jedno drugome. Tek tada možemo nešto napraviti u napadu. Je li ovo idealno vrijeme za utakmicu protiv PSG-a? Ne mislim da su sada manje jaki nego prije. Imali su dvije dobre utakmice s Benficom, a kvalitetu imaju posvuda na terenu

Najčitaniji članci