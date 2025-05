Tudor ubacio Crnogorca u igru pa ga izvadio nakon 9 minuta i uveo Srbina. 'Opet bih to učinio'

Juventus je na nevjerojatan način ostao bez pobjede u jako bitnoj utakmici protiv Lazija (1-1). Momčad Igora Tudora vodila je sve do 96. minute, a onda primila gol koji bi ih mogao koštati plasmana u Ligu prvaka iduće sezone.

Naime, bio je to okršaj direktnih konkurenata za četvrtu poziciju, za koju konkurira i Roma. "Stara dama" ostala je na četvrtoj poziciji, ali Roma ju može preskočiti ako pobijedi Atalantu u gostima. Blizu je i Bologna koja je sedma sa 62 boda, dva manje od Juventusa.

Igoru Tudore planove je nakon gola za vodstvo u 51. minuti (Kolo Muani) pokvario crveni karton Pierrea Kalulua u 60. Stoper Juventusa bez lopte je udario Lazijevog napadača Castellanosa i zaradio isključenje nakon VAR pregleda, a hrvatski trener morao je reagirati.

Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a

U 76. minuti uveo je u igru Vasilija Adžića, a potom ga izvadio iz igre devet minuta kasnije?! Uveo je Dušana Vlahovića i Federica Gattija umjesto Adžića i Conceicaa, a potom na pressici objasnio svoju odluku.

- Gatti se tek oporavio od prijeloma, nije trenirao s ostatkom momčadi, još je šepao, ali smo ga poveli misleći da bi mogao odigrati pet minuta ako zatreba. Izveo sam dvojicu mladića koji su ušli u igru, odmah sam im se ispričao u svlačionici - rekao je Tudor i dodao:

- Rijetko se to događa i nije mi bilo drago, ali morao sam to učiniti jer su nam na kraju trebali iskustvo i visina da bismo pomogli momčadi. Bio je to čudan potez, priznajem, ali opet bih isto napravio.

Juventus u idućem kolu igra protiv Udinesea doma.