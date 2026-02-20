Tudor uoči Arsenala: Sto posto ćemo ostati u ligi! Ovdje sam da radim, a ne kako bih uživao...

Igor Tudor debitirat će na klupi Tottenhama u sjeverno londonskom derbiju protiv Arsenala, a tim je povodom održao prvu press konferenciju kao trener "pijetlova".

- Nisam uživao u prvim danima jer nisam ovdje da bih uživao. Ovdje sam da radim. Ovo je tek početak i puno je posla pred nama. Privilegija je biti ovdje - rekao je, a na pitanje hoće li Tottenham ostati u ligi bio je jasan:

- Sto posto.

Tottenham su osim rezultatskih pogodili i kadrovski problemi. Velikog broja igrača nema zbog ozljeda.

- U ovom trenutku imamo deset ozlijeđenih i trenirali smo sa samo trinaestoricom. Tako je kako je. Nije fantastično, nije prelijepo, ali imat ćemo 13 igrača i to je sasvim dovoljno da u nedjelju ostvarimo ono što želimo - rekao je Tudor.

Londonski je klub trenutačno 16. momčad Premier lige sa 29 bodova, pet više od zone ispadanja i West Hama na 18. mjestu.