Tudor zagrmio: Nije normalno što su nam napravili! Ali, imao sam ja i jednu drugu ideju...

Marseille Igora Tudora osvojio je prva tri boda u Ligi prvaka. Na praznom Velodromeu Francuzi su s 4-1 pobijedili lisabonski Sporting, no uvertira u utakmicu bila je sve samo ne obična.

Utakmica je, naime, počela s 22 minute zakašnjenja. Gosti su kasnili na stadion zbog prometne gužve, stigli su tek 40 minuta prije utakmice, pa im je Uefa, čija pravila nalažu da moraju biti na stadionu najkasnije 75 minuta prije početka, izišla u susret i pomaknula dvoboj za 10 minuta. No, ni tad ih nije bilo, pa su dobili još pet minuta, dok sve nije krenulo u 19:07.

Igrači Marseillea za to su vrijeme čekali u tunelu, pa je Igor Tudor ušao u verbalni obračun s organizatorima i Uefinim ljudima.

- Sad smo mi gori od vas, zašto ne dođete? Ovo je Liga prvaka, a ne amaterski turnir. Počinjemo kad god hoćete - govorio je Tudor u naletu ljutnje, a kasnije sve objasnio.

- Bio sam uzrujan jer smo bili vani, a za novu promjenu početka utakmice rekli su nam kad smo već izašli iz svlačionice na zagrijavanje. To nije normalno. Nakon toga smo mi krenuli na početak susreta, a druge ekipe još nije bilo. Ali moram priznati da sam imao i jednu drugu ideju, pomalo sam i namjerno bio tako glasan da probudim svoje igrače. Nije bilo publike pa sam se zato tako dobro čuo. No, moram reći da odluke delegata nemaju smisla i bile su na štetu moje momčadi.

Koja je primila, štoviše, gol u prvoj minuti, no kad već nije publika, Marseilleov 12. igrač bio je gostujući golman Adan koji je poklonio izjednačenje u 13. minuti, a potom deset minuta kasnije dobio i crveni karton. Marseille je sve iskoristio.

- Bila je to vrlo ozbiljna utakmica moje momčadi koja je dobro reagirala nakon što je primila gol. Crveni karton je očito bio u našu korist, ali želim čestitati svim igračima, bez pojedinačnih pohvala. Ovo je pobjeda u Ligi prvaka i ima veliku vrijednost i olakšava nam posao, ali dobili smo već i druge velike utakmice - dodao je Tudor.

Uefa će sigurno otvoriti i disciplinski postupak protiv Sportinga zbog kašnjenja, dobit će sigurno i financijsku kaznu. Trener Ruben Amorim objasnio je iz svog kuta što se dogodilo. I između redova se dotaknuo i Tudora.

- Odgoda se dogodila zato što smo zapeli u prometu i nismo mi krivi. Marseilleu je nedostajalo malo poniznosti u tonu kojim su govorili. To gubi smisao. Često govorimo o poslu, pričao se o europskoj Superligi, a ovo je isto. Misli se samo na novac. Nije se mislilo na igrače. Oštećeni smo mi jer imali smo samo 45 minuta do početka susreta za zagrijavanje i pripremu. Znam da je to Marseilleu neugodno, ali nije naša pogreška. Jako nam je žao zbog kašnjenja, međutim, sve smo radili po pravilima i nismo shvatili zašto smo napadnuti.

Najčitaniji članci