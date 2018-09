Tudor: Zvali su me iz Hajduka, htio sam doći. A onda preokret

Igor Tudor bio je pred vratima povratka u Hajduk, ali ta ideja na kraju nije realizirana. Kako je uopće došlo do preokreta, Tudor je otkrio za Sporske novosti.

- Predsjednik Huljaj i sportski direktor Bjelanović zvali su me i rekli da ovako više ne ide te da žele promijeniti trenera. Rekao sam im da u Hajduku nije problem trener, već kompletan plan, ideja i vizija razvoja sportskog sektora. Bio sam spreman to donijeti, sa mnom bi došao Mario Stanić kao šef struke. Predsjednik mi je rekao da to mora prezentirati Nadzornom odboru, što je apsurd, jer su ti ljudi na odlasku, ali dobro. Rekao je da će svoju funkciju staviti kao uvjet da se sve realizira, a onda preokret. Nazvao me i rekao da će produljiti s Kopićem - rekao je Tudor za Sportske novosti.

Predsjednik Huljaj stao je iza Kopića, ali nakon što se trener sastao sa Štimcem, predsjednik je to doživio kao nož u leđa. Problem je bio što je svima, pa i Tudoru, u međuvremenu rekao kako Kopić ostaje trener. No nije znao za njegov sastanak sa Štimcem što ga je stavilo u izuzetno neugodan položaj.

Više pročitatje OVDJE.