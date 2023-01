Tudorov Marseille i do četvrte pobjede zaredom nakon drame!

Foto: STEPHANE MAHE

Stvari su se za Marseille zakomplicirale u završnici i to nakon što je strijelac Nuno Tavares isključen u 87. minuti. No, domaći sastav je do kraja tek došao do počasnog pogotka

Nastavljen je pozitivan niz nogometaša Marseillea u domaćem prvenstvu, u gostujućem susretu 17. kola Ligue 1 sastav Igora Tudora pobijedio je Montpellier 2-1. Bila je to četvrta prvenstvena pobjeda Marseillea u nizu. Prije Montpelliera sastav Igora Tudora je slavio protiv Lyona, Monaca i Toulousea. U ovom dvoboju svi su pogoci postignuti u drugom poluvremenu, a Marseille je poveo 2-0 nakon što su suparničku mrežu pogađali Nuno Tavares u 47., dok je u 61. minuti Esteve dao autogol. Foto: PEDRO NUNES Stvari su se za Marseille zakomplicirale u završnici i to nakon što je strijelac Nuno Tavares isključen u 87. minuti. No, domaći sastav je do kraja tek došao do počasnog pogotka. U 91. minuti je Savanier realizirao udarac s bijele točke za konačnih 2-1 gostiju. Marseille je ostao treći, s četiri boda iza drugoplasiranog Lensa. PSG za osam bodova bježi Marseilleu.