Tudorova 200. - Bjeličina 100.: Tko će slaviti u velikom jubileju

Igor Tudor i Nenad Bjelica dugogodišnji su prijatelji, jedan o drugome imaju prilično visoko mišljenja, a danas će se (19.00, Arena Sport 3) prvi put sučeliti u najvećem derbiju hrvatskog nogometa.

- Derbi je uvijek derbi, tu nema favorita - rekao je Tudor, koji će osmi put kao trener sudjelovati u obračunu Hajduka i Dinama.

Statistika ga, za sada, ne mazi, Hajduk je pod njegovim vodstvom protiv Zagrepčana dohvatio tek jednu pobjedu, jedanput remizirao i čak šest puta izgubio. Sve uz pogubnu gol-razliku 8-20.

I Bjelici će ovo biti osmi trenerski derbi, a iza njega je ipak malo bolji učinak. Dinamo je odveo do četiri pobjede, dva remija i tek jednog poraza. Istina, Bjelica ima puno kvalitetniji igrački kadar, no ove sezone još nije “skinuo” Hajduk. I to ga kopka. “Pad” Hajduka, još pred prepunim Poljudom, razveselio bi sve u Maksimiru, dodatno popravio atmosferu u redovima hrvatskog prvaka.

Tudor i Bjelica znaju se još iz reprezentativnih dana, zajedno su branili boje hrvatske reprezentacije i na Europskom prvenstvu 2004. godine. Nekad su bili suigrači, a danas su veliki rivali. Koji čekaju najveću prvenstvenu pobjedu sezone, pobjedu u velikom derbiju. Dinamo mirno plovi prema novom naslovu prvaka, drugoplasiranom Hajduku bježi 14 bodova. Splićanima su bodovi, zbog borbe za 2. mjesto (i kvalifikacije za Ligu prvaka), puno važniji.

Atmosferu su, prije derbija, zapalili i PR-ovci oba kluba koji su “zaratili pjesmama” na društvenim mrežama. Sve je ostalo u duhu fair-playa, neka tako bude i danas na Poljudu...

