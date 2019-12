Tudorovi dresovi prodani za 25 tisuća kuna, kupio i Asanović!

Tijesan je bio trg ispred splitskog HNK, na kojem se odvila 19. po redu humanitarna prodajna akcija ''A di si ti'', akcija koja je i ove godine privukla brojne Splićane i turiste željne pomoći.

Akciju je kao i svake godine organizirala udruga 'MoSt' koja brine o splitskom prihvatilištu za beskućnike i socijalnoj samoposluzi, a najveći hit bio je štand četvorice splitskih sportkih novinara '4N' na kojem su se prodavali originalni dresovi koje je donirao proslavljeni igrač Hajduka i hrvatske nogometne reprezentacije Igor Tudor.

Dres španjolske reprezentacije koji je nosio Cesc Fabregas, dres legende Milana Pippa Inzaghija, dresovi Slavena Bilića, Ivana Klasnića, Jurice Vranješa, Ivice Mornara, Nenada Pralije, Ante Šerića, Igora Budana, Ashley Colea, Enrica Chiese, pa Deca, Djorkaeffa..., dresovi reprezentacija Njemačke, Brazila, Engleske, Francuske, Nizozemske... redom su prodani, a prihod od oko 25 tisuća kuna uplaćen je na poseban namjenski žiro račun za uređenje prostorija splitskog prihvatilišta za beskućnike, u kojem trajno boravi 35 osoba, a njih još 150, koji su u riziku od beskućništva, koriste donacije socijalne samoposluge.

Najveće cijene postizali su dresovi najvećih zvijezda, i do 2.500 kuna, a zanimljivo je kako je na štand došao i bivši suigrač Igora Tudora, također bivši igrač Hajduka i hrvatske reprezentacije Aljoša Asanović, koji je kupio dres Enrika Chiese za 1.000 kuna. Samo rijetki su u gužvi prepoznali i ponosne roditelje Igora Tudora, koji su, ničim ne dajući do znanja tko su, znatiželjno razgledali štand s dresovima, a bili su i jako zadovoljni kada su čuli koliki je iznos skupljen velikom humanom gestom njihovog sina, koji se nije pojavio na akciji.

- Ne čudi me da se Igor nije pojavio jer je u startu postavio uvjet da ne otkrivamo kako je riječ o njegovojh donaciji. No uspjeli smo ga nekako nagovoriti da ipak objavimo kako se radi o njegovoj kolekciji, isključivo zbog toga kako bi dresovi postignu puno veću cijenu. Oduševljeni smo odazivom i ukupnim iznosom koji je prikupljen na 60-ak štandova, a prema prvim procjenama radi se o preko 100.000 kuna - kazao je dopredsjednik udruge 'MoSt' Dado Lelas.