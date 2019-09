Srpskom košarkašu je dan uoči četvrtfinala SP-a umrla mama

"Moramo obavijestiti javnost da je majka našeg igrača Vasilija Micića preminula. Izražavamo našu sućut i mislima smo uz Micića i njegovu obitelj i bližnje", priopćenje je turskog kluba Anadolu Efesa.

Srbiju u utorak čeka četvrtfinalni okršaj protiv Argentine u Donguanu, a još nije poznato hoće mi Micić napustiti kamp i vratiti se kući.

We sadly learned that our player Vasilije Micic's mother has passed away. Our sincere condolences to the Micic family and to the relatives of the deceased.