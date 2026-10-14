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BIVŠI REPREZENTATIVAC

Tuga u Splitu: Preminuo je Jan Morović, višestruki boksački prvak: 'Nećemo te zaboraviti'

Piše Ivan Tomašković,
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Tuga u Splitu: Preminuo je Jan Morović, višestruki boksački prvak: 'Nećemo te zaboraviti'
Foto: Boksački klub Torcida/Facebook
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Kao član BK Torcida bio je trostruki uzastopni prvak Hrvatske u konkurenciji do 22 godine, u kategoriji do 92 kilograma, a 2024. godine osvojio je i naslov seniorskog prvaka Hrvatske

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Tužna vijest pogodila je splitsku sportsku zajednicu. Preminuo je Jan Morović, uspješni boksač i član Boksačkog kluba Torcida Split, koji je tijekom svoje karijere ostvario zapažene rezultate i postao prvi hrvatski reprezentativac iz redova ovog kluba.

Morović je bio trostruki uzastopni prvak Hrvatske u konkurenciji do 22 godine, u kategoriji do 92 kilograma, a 2024. godine osvojio je i naslov seniorskog prvaka Hrvatske. Nastupao je za hrvatsku reprezentaciju na međunarodnim natjecanjima. Iz Boksačkog kluba Torcida Split oprostili su se od njega dirljivom porukom.

- U dubokoj boli i s neizmjernom tugom opraštamo se od našeg brata Jana. Preranim odlaskom našeg Jana ostali smo bez brata, prijatelja, sportaša, našeg šampiona, pred kojim je bio najbolji dio života - poručili su iz kluba.

Posebno su istaknuli njegovu hrabrost, borbenost i sportske uspjehe kojima je ispisao važne stranice klupske povijesti.

- Dragi Jane, hvala ti za svaki trenutak proveden s nama, u dvorani i izvan nje. Hvala ti šta si nas toliko puta učinija ponosnima svojom hrabrošću i borbenošću u ringu. Naš prvak Hrvatske i prvi reprezentativac iz redova Torcide – zauvijek ćeš biti naš ponos.“

Iz kluba su izrazili iskrenu sućut obitelji, rodbini i prijateljima preminulog boksača. -Zauvijek ćeš ostati dio našeg kluba. Torcida te nikad neće zaboraviti. Jane, počivaj u miru Božjem - ističu. 

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