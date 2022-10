Preminuo kondicijski trener Tottenhama: Prije nekoliko dana doznao je da je bolestan

Prije tek nekoliko dana doznao je da ima leukemiju, odmah je krenuo s liječenjem, no nažalost, bilo je kasno. Tottenham je potvrdio žalosnu vijest. Kondicijski trener kluba Gian Piero Ventrone preminuo je u 62. godini.

Zbog teških i napornih treninga, u Italiji su ga prozvali 'marinac'. Bio je poznat po strogom režimu i čvrstoj disciplini. Imao je spartanske metode zbog kojih su igrači frcali od snage i energije. Na pripremama Spursa u Južnoj Koreji, Ivan Perišić i suigrači morali su trčati sprinteve duž cijelog terena nakon teškog treninga od dva sata. Neki su povraćali, padali od umora. Zato su danas jedni od najpripremljenijih u Premier ligi.

U Tottenham je došao u studenom 2021. godine zajedno s Antonijem Conteom. Veliki trag ostavio je u Juventusu gdje je od 1994. do 199. pa do 2001. do 2004. bio kondicijski trener. Također, bio je desna ruku Marcelu Lippiju 2006. godine u reprezentaciji Italije na putu do naslova svjetskog prvaka.

- Koliko simpatičan izvan terena, toliko je bio zahtjevan na njemu, Gian Piero brzo je postao iznimno popularna figura među igračima i osobljem. Jako će nedostajati svima u klubu i naše su misli s njegovom obitelji i prijateljima u ovom nevjerojatno tužnom trenutku - objavio je Tottenham koji se oprostio od Ventronea.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Oglasio se i Juventus.

- Gian Piero radio je kao kondicijski trener Juventusa, od 1994. do 1999., pomažući Marcellu Lippiju da izgradi i brine o momčadi Juve koja je osvojila sve u Italiji i Europi. U Torino se vraćao od 2001. do 2004., obogativši svoju, ali i našu kolekciju trofeja. Primijenio je inovativne metode tjelesne pripreme inspirirane modernim kriterijima, koje su prednjačile u Italiji i inozemstvu - objavio je talijanski klub.

Radio je još u Cataniji, JS Suningu, GZ Evergrandeu i AC Ajacciu. Bio je jedan od priznatijih svjetskih stručnjaka za kondicijsku pripremu sportaša, a hrvatski nogometaš Ivan Perišić imao je čast surađivati s njim.

