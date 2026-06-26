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GOLIJADA U KANSASU

Tunis - Nizozemska 1-3: 'Oranje' sa stilom među 32 najbolja, za nagradu su izbjegli Brazilce

Piše HINA,
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Tunis - Nizozemska 1-3: 'Oranje' sa stilom među 32 najbolja, za nagradu su izbjegli Brazilce
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Foto: Bernadett Szabo

Nizozemska pregazila Tunis 3-1 i kao prvoplasirana juri u osminu finala! Brobbey opet zabio, a sad slijedi okršaj s Marokom

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Nizozemska se u plasirala u šesnaesetinu finala Svjetskoga nogometnog prvenstva kao prva u skupini F nakon što je u četvrtak u zadnjoj utakmici grupne faze u Kansas Cityju pobijedila Tunis 3-1, dok je Japan zauzeo drugo mjesto u toj skupini nakon remija sa Švedskom koja je na trećem mjestu.

Nizozemska je u Kansas Cityju rano došla do vodstva zahvaljujući autogolu Ellyesa Skhirija u trećoj minuti susreta. Na 2-0 za Nizozemsku četiri minute kasnije povećava Brian Brobbey svojim trećim golom na ovom svjetskom prvenstvu.

FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Netherlands
Foto: DENNY MEDLEY

Utjehu Tunižanima donosi Hazem Masturi koji u 53. minuti zabija za 1-2. Međutim deset minuta kasnije Jan Paul Van Hecke povećava vodstvo Nizozemske na 3-1. Zahvaljujući ovoj pobjedi Nizozemska je prva ju skupini F sa sedam bodova i u šesnaestini finala igrat će protiv Maroka.

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