Tunižanin zabio Tunisu u dresu Švedske. Ljubi suigračevu sestru

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., utakmica grupne faze između Švedske i Tunisa. Trenutak koji je obilježio susret nije bila samo nogometna vještina, već tiha, emotivna reakcija. Yasin Ayari, 22-godišnji veznjak engleskog Brightona, zabio je gol za Švedsku, no slavlja nije bilo. Gestom punom poštovanja prema zemlji svoje majke, pokazao je svijetu kompleksnost svog identiteta i priču koja seže daleko izvan nogometnog terena.

Posebna veza s Tunisom i Marokom

Rođen i odrastao u Solni, predgrađu Stockholma, Yasin Ayari nosi priču o dvije kulture. Njegova majka Amina je Tunižanka, a otac Marokanac, što ga čini izravnim potomkom dviju sjevernoafričkih nogometnih nacija. Nogomet je u obitelji Ayari više od igre; to je način života. Otac je i sam bio nogometaš i trener koji je sina uveo u sport, dok majka radi kao menadžerica za događaje u AIK-u, klubu u kojem su Yasin i njegov mlađi brat Taha, također profesionalni nogometaš, napravili prve korake.

Iako je imao mogućnost nastupati za Tunis, koji mu je uputio poziv uoči Svjetskog prvenstva u Katru 2022., Yasin je odabrao Švedsku. Odluka je, kako kaže, bila laka jer je prošao sve mlađe uzraste švedske reprezentacije. Njegov otac objasnio je kako je želio da sin "vrati nešto zemlji koja se za njega brinula". Stoga je utakmica protiv Tunisa za njega imala poseban značaj, a njegov potez nakon gola bio je jasan znak poštovanja prema korijenima s kojima je duboko povezan.

Foto: Daniel Becerril

Trnovit put od posudbi do zvijezda Premier lige

Ayarijeva karijera započela je u AIK-u, gdje je s nepunih 17 godina debitirao za prvu momčad. Njegov talent brzo je prepoznat i u siječnju 2023. godine, kao 19-godišnjak, potpisao je za Brighton & Hove Albion, klub poznat po razvijanju mladih igrača. No, prilagodba na engleski nogomet nije bila jednostavna. Sezonu 2023/24. proveo je na posudbama u Championshipu, prvo u Coventry Cityju, a zatim u Blackburn Roversima. To razdoblje opisao je bez zadrške.

​- Potpuno sranje - rekao je švedski internacionalac za The Athletic, ali i priznao da je to bilo ključno za njegov razvoj.

​- Kad me ljudi pitaju zašto mi sada ide tako dobro, uvijek ih podsjetim da je to razdoblje na posudbi bilo glavni faktor. Prošao sam kroz teška vremena. Nisam znao koliko je Championship zahtjevan, ponekad i više od Premier lige.

Nakon razočaravajuće sezone, vratio se u Brighton uoči sezone 2024/25., baš kad je klub preuzeo novi trener, Nijemac Fabian Hürzeler. Za Ayarija je to bila prilika za novi početak, nametnuo se kao ključni igrač u veznom redu. Pod Hürzelerovim vodstvom, Ayari je procvjetao uz 34 nastupa u Premier ligi te sezone i postavši nezamjenjiv kotačić u momčadi. Njegov uspon bio je dokaz vjere u vlastite sposobnosti.

Foto: IMAGO/Harvey Murphy/News Images/

Svestrani veznjak modernog kova

Iako je karijeru počeo kao ofenzivni veznjak, "desetka" koja se oslanja na tehniku, u Engleskoj se transformirao u svestranog centralnog veznog igrača, takozvanu "osmicu". Njegova sposobnost da primi loptu pod pritiskom, iznese je i preciznim dodavanjima razbije suparničke linije postala je njegov zaštitni znak.

​- Uvijek sam bio igrač koji želi loptu. Ako nemam loptu u igri, osjećam se izgubljeno. Uvijek se želim ponuditi, čak i u skučenom prostoru. Samo trebaš imati samopouzdanje i vjeru da možeš riješiti svaku situaciju - objasnio je.

Visok 172 centimetra, Ayari koristi nisko težište za brze promjene smjera i zadržavanje posjeda. Njegov stil igre savršeno se uklapa u Brightonov sustav visokog presinga, gdje njegova energija i taktička disciplina dolaze do izražaja. Izvan terena, Yasin vodi miran život, a poznato je da je zaručen sa Sandrom Kuluševskom, sestrom njegovog reprezentativnog suigrača Dejana Kuluševskog koji nije upao na popis za Svjetsko prvenstvo. A Ayariju je uoči Svjetskog prvenstva Sandra rodila kćerkicu Angelinu Nalanie

Kroz teške posudbe i borbu za mjesto u jednoj od najjačih liga svijeta, izgradio je karakter i postao primjer igrača koji spaja tehničku profinjenost s radnom etikom, a svojom pričom o dvostrukom identitetu osvojio je simpatije navijača diljem svijeta.

*uz korištenje AI-ja