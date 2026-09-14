Skandal u Italiji! Maldinijev sin zabio za pobjedu pa pijan i nadrogiran razbio skupi Porsche

Daniel Maldini (24), nogometaš Cagliarija i sin legendarnog Paola Maldinija, proživio je noć koja je u samo nekoliko sati prešla put od trijumfa do teškog prijestupa. Nakon što je postigao pobjednički gol iz penala koji je njegovoj momčadi donio ključnu pobjedu protiv Atalante, sudjelovao je u ozbiljnoj prometnoj nesreći u Milanu. Incident, koji se dogodio u ranim jutarnjim satima, otkrio je da je mladi sportaš vozio svoj Porsche pod utjecajem alkohola, zbog čega mu je policija odmah oduzela vozačku dozvolu.

Subotnja večer u Bergamu bila je u potpunosti njegova. U napetoj utakmici Serie A između Cagliarija i Atalante, odgovornost je pala na mladog Maldinija. Hladnokrvno je pristupio izvođenju penala i preciznim udarcem osigurao konačnih 2-1, donoseći važna tri boda momčadi sa Sardinije. Slavlje se kasnije preselilo na ulice Milana, gdje je dobilo opasan epilog koji je zasjenio sportski uspjeh.

Foto: Jennifer Lorenzini

Euforija s terena očito se nastavila dugo u noć. Oko 5:15 ujutro, dok se grad tek budio, odjeknuo je snažan udarac u ulici Via Caracciolo. Maldini je upravljao svojim Porscheom Carrerom, a u vozilu su s njim bila još tri prijatelja, djevojka (22) i dva mladića (19 i 20 godina).

Prema prvim policijskim izvještajima, sudario se s Volkswagen Golfom u kojem su se nalazili muškarac (21) i žena (20). U nesreći je sudjelovalo ukupno šest osoba, a svi su zadobili samo lakše ozljede. Na mjesto događaja brzo su stigla tri vozila hitne pomoći.

Liječnici su pružili prvu pomoć jednoj osobi na licu mjesta, dok je preostalih pet prevezeno u bolnice. Maldini i njegova dva prijatelja zaprimljeni su u bolnicu Fatebenefratelli pod žutom šifrom, što označava hitno stanje bez opasnosti po život. Djevojka iz njegovog automobila prevezena je u bolnicu San Carlo, a par iz Golfa u Policlinico.

Milano, incidente stradale per Daniel Maldini: il calciatore portato in ospedale per accertamenti pic.twitter.com/ZWiqs16PPB — AGTW (@AGTW_it) September 13, 2026

Iako su ozljede bile lakše, pravne posljedice za mladog nogometaša mogle bi biti iznimno ozbiljne. Policija koja je obavila očevid provela je i obavezno alkotestiranje na licu mjesta. Kako pišu talijanske novine ANSA, rezultati su bili pozitivni. Prvo mjerenje pokazalo je koncentraciju od 0,91 miligrama po litri izdahnutog zraka, dok je drugo, provedeno nedugo zatim, zabilježilo 0,89 mg/l. To je neznatno, ali presudno iznad zakonski dopuštene granice u Italiji. Zbog vožnje u alkoholiziranom stanju, policija mu je na licu mjesta privremeno oduzela vozačku dozvolu.

Maldini pozitivan i na drogu!?

Problemi za Maldinija tu, nažalost, ne staju. Osim pozitivnog alkotesta, lokalni mediji navode da su preliminarni testovi na droge, provedeni brzom metodom, također pokazali pozitivan rezultat. Sada se s velikim nestrpljenjem očekuju rezultati detaljnih toksikoloških analiza krvi koja mu je uzeta u bolnici.

Ti će testovi definitivno potvrditi ili opovrgnuti prisutnost narkotika u njegovom organizmu. Ukoliko se i ti nalazi pokažu pozitivnima, Daniel Maldini mogao bi se suočiti s još težim pravnim posljedicama, koje bi mogle ozbiljno ugroziti njegovu profesionalnu nogometnu karijeru.

Foto: Jennifer Lorenzini

Nedugo nakon što su vijesti o nesreći preplavile talijanske medije, oglasio se i Maldinijev odvjetnik, Danilo Buongiorno, koji je pokušao umiriti javnost i umanjiti ozbiljnost situacije s aspekta ozljeda. U izjavi poslanoj agenciji AGI, Buongiorno je naglasio da je njegov klijent prošao bez posljedica.

​- Daniel je dobro i nije pretrpio nikakvu ozljedu, a kamoli težu, kako se greškom objavilo. Nakon kratkog rutinskog pregleda u hitnoj službi, odmah je otpušten i vratio se kući. U dobrom je zdravstvenom stanju - stoji u priopćenju.

Odvjetnik, međutim, u svojoj izjavi nije komentirao policijske nalaze o vožnji pod utjecajem alkohola niti medijske napise o mogućoj prisutnosti drugih opojnih sredstava.

Foto: AC Milan