Turci: 'Dominik Livaković našao je novi klub'. Evo o čemu se radi

Dominik Livaković (30) u aktivnoj je potrazi za novim klubom. Trener Fenerbahčea Jose Mourinho ne vidi ga u svojim planovima, a hrvatski reprezentativni golman karijeru bi mogao nastaviti u Sevilli, piše turski Aksam.

Naime, Livaković svakako želi karijeru nastaviti u ligama petice, a Sevilla se već ranije spominjala kao moguća destinacija. Isti izvor navodi da je Hrvat već na putu prema Španjolskoj i da će potpisati ugovor s Andalužanima.

Moguće je i da će doći do posudbe, s obzirom na to da ga ugovor s Fenerom veže do ljeta 2028., a Turci ga svakako ne bi pustili za malen novac. Livaković je za Fenerbahče odigrao 72 utakmice, a prema Transfermarktu vrijedi devet milijuna eura.