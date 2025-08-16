Obavijesti

IDE U ŠPANJOLSKU?

Turci: 'Dominik Livaković našao je novi klub'. Evo o čemu se radi

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Moguće je i da će doći do posudbe, s obzirom na to da ga ugovor s Fenerom veže do ljeta 2028., a Turci ga svakako ne bi pustili za malen novac. Livaković je za Fenerbahče odigrao 72 utakmice, a prema Transfermarktu vrijedi devet milijuna eura

Dominik Livaković (30) u aktivnoj je potrazi za novim klubom. Trener Fenerbahčea Jose Mourinho ne vidi ga u svojim planovima, a hrvatski reprezentativni golman karijeru bi mogao nastaviti u Sevilli, piše turski Aksam

Poljski mediji sramotno napali Livakovića: 'On je bandit i ku...n sin, kaznite ga na dulje vrijeme' 01:02
Poljski mediji sramotno napali Livakovića: 'On je bandit i ku...n sin, kaznite ga na dulje vrijeme' | Video: 24sata Video

Naime, Livaković svakako želi karijeru nastaviti u ligama petice, a Sevilla se već ranije spominjala kao moguća destinacija. Isti izvor navodi da je Hrvat već na putu prema Španjolskoj i da će potpisati ugovor s Andalužanima.

Moguće je i da će doći do posudbe, s obzirom na to da ga ugovor s Fenerom veže do ljeta 2028., a Turci ga svakako ne bi pustili za malen novac. Livaković je za Fenerbahče odigrao 72 utakmice, a prema Transfermarktu vrijedi devet milijuna eura. 

OSTALO

