Turci tvrde: Livaković je na meti žestokog rivala Fenerbahčea!

Vratar hrvatske nogometne reprezentacije i Fenerbahčea Dominik Livaković na meti je turskog velikana Bešiktaša! Svojim sjajnim partijama privukao je pozornost velikog rivala Fenera, javljaju turski mediji!

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Tvrdnje Turaka ne treba uzimati zdravo za gotovo, često oni pogriješe, ali ova objava 'zapalila' je turske medije zbog žestokog rivalstva dva kluba iz Istanbula...

- Bešiktašu je novi golman prioritet pred novu sezonu, a Livaković ne želi nastavit s Fenerom. Već poznaje ligu i navodno je otvoren za prelazak u Bešiktaš nakon SP-a - pišu turski mediji.

Livaković je prošlu sezonu bio na posudbi u Gironi i Dinamu. Nadaju se 'modri' kako će ga zadržati i ove sezone.

- Nakon završetka Svjetskog prvenstva obojica letimo za Istanbul kako bi u razgovoru s ljudima iz Fenerbahčea vidjeli kako stoje stvari. Takav je naš dogovor. Hoće li Livi ostati u Dinamu ne mogu znati, ali naravno da se bez njega ne može ostvariti nikakav dogovor, logično jest da će se respektirati želja igrača. A njegova želja jest jasna, želi ostati u Dinamu. Međutim, ako za njega stigne milijunska ponuda Feneru, a već sad ima puno upita, onda će sve biti na turskom klubu. Po mojoj procjeni šanse da Livi ostane u Dinamu su 50-50. Ali ponavljam, sve ćemo znati nakon Svjetskog prvenstva. Jedino je sigurno da napušta Tursku - kazao je prije početka SP-a Livakovićev agent Andy Bara za Sportske novosti...

Fenerbahče je početkom mjeseca imao članske izbore za predsjednika u kojima je pobijedila nova struje Aziza Yildirima, postavio je i novu sportsku vertikalu, uključujući i sportskog direktora.

Dinamo je spreman 'odriješiti kesu' i ponuditi Livakoviću ugovor koji bi ga u Maksimiru zadržao do kraja karijere. Više o tome OVDJE