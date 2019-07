'Turska je najkvalitetnija, a Šveđane ne znam ni nabrojati'

Od tzv. mahača ručnikom, onog 12. Acinog čovjeka koji je na račun svojih obrambenih mogućnosti izborio mjesto u olimpijskoj reprezentaciji u Rio de Janeiru ispred onih šuterskih Frana Pilepića, Filip Krušlin postao je nezaobilazan u koncepciji svih hrvatskih izbornika koji su se izmijenili nakon Petrovića. Od Skelina i Anzulovića, a u budućnosti će takav biti i kod Mršića.

Štoviše, vrlo brzo, na začetku ovih tužnih kvalifikacija za SP u Kini 'Kruška' je bio i njezin kapetan te će u onoj koja će u veljači sljedeće godine u kvalifikacije za Eurobasket protiv Turaka, Šveđana i Nizozemaca biti Mršićev oslonac.

Dok se ne upustimo u te teme, čisto da provjerimo remetimo li odmor.

- Ma ne, treniram već, sad će i pripreme uskoro krenuti za 10-15 dana. Ne idem više nikamo.

Onda može iskomentirati ždrijeb koji je mogao ispasti i u boljoj varijanti, ali i u lošijoj.

Možda će biti glatko

- Čini se u redu. S Nizozemcima već imamo iskustva, ali svakog moramo ozbiljno shvatti da bismo mogli ostvariti rezultat, a to je plasman na Eurobasket. Imamo dobru šansu plasirati se tamo.

Kao i gotovo svi iz kvalifikacija jer od 32 reprezentacije na Eurobasketu će igrati 24 s tim da domaćini Njemačka, Gruzija, Italija i Češka, naravno, već imaju zagarantiran plasman iako će igrati kvalifikacije pa će iz grupa u kojima su oni na završnicu dvije ekipe, iz ostalih će po tri.

E, sad, s te strane ispada da je teže ne plasirati se, ali nakon ovih grozomornih izdanja ni Švedska ne izgleda bezopasno.

- Nismo više u poziciji ikoga podcjenjivati. Ali, tko zna, možda će sve biti glatko, možda će svi igrači biti u odličnoj formi, ali možda opet bude povuci-potegni. Vrlo je teško sada govoriti o tome, ali sigurno je da reprezentacije poput Nizozemske i Turske imaju iskustvo i kvalitetu.

Turci imaju sličan problem kao i mi, ali ipak manjeg opsega jer su im u NBA ligi, ne računajući tu Kantera koji se ne smije približiti turskoj granici, trojica: Korkmaz, Osman i Ilyasova. Nakon Dixona naturalizirali su lani najtraženijeg košarkaša na europskom tržištu Scottieja Wilbekina. Tu je još dosta euroligaških igrača, ali pomognu i turski klubovi koji ih ustupe kada zatreba.

- Imaju, da, NBA igrače, ali bit će im bez njih teže kao i nama. Po imenima možda jesu i najbolji ako izuzmemo nas i naše igrače iz NBA lige.

Ugodno iznenađen

Nizozemci su stari znanci.

- Mahom svi igraju u Nizozemskoj, imaju dvojicu-trojicu u Španjolskoj. To je reprezentacija koja je dugo na okupu, uigrana je, isti je trener, sistem. Bez obzira kako ljudima sa strane izgleda to kada se spomene Nizozemska u košarci, to je kvalitetna reprezentacija.

Švedska to pretendira postati.

- Ne znam što reći, ne mogu nabrojati ni dva igrača. Ali ne mora to ništa značiti. Kvalitetom jest najslabija, no možda je uigrana, što se, recimo, ne može reći za nas.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Mršić proteklih tjedana uigrava Hrvatsku, traži kandidate koji će moći 'dati ruku'. Je li Krušlin vidio takve u Las Vegasu i kako ga se uopće dojmila ta Hrvatska koja je izgubila svih pet utakmica, ali bila blizu u tri?

- Gledao sam sve utakmice i ugodno se iznenadio jer bio je to kratak period za uigravanje s obzirom da je riječ o grupi koja nikad nije bila zajedno. Unatoč 0/5 sasvim je solidno djelovala u obrani, vidjelo se da je izbornik posebno na to stavio naglasak, dok za napad ipak treba više vremena. No bio mi je gušt gledati, ostao sam pozitivno iznenađen.

Možda Rogićem?

- Roko je u završnom periodu sezone odigrao odlično, on nam može biti plus.

Traži se stan

Krušlin će zajedno s Andrijom Stipanovićem biti plus u novoosnovanom klubu Cedevita Olimpiji. Je li se već upoznao s novim okruženjem?

- Bio sam već dvaput u Ljubljani, sada tražim stan. Evo, i Rimac je ostao trener. S jedne mi je strane poznato, a opet s druge nepoznato makar je za nas igrače najjednostavnije, imamo četiri linije, dva koša i nebitno je li to u Zagrebu, Ljubljani ili na trećem mjestu.

Pojačanja se nižu?

- Da, evo posljednji je stigao Miller-McIntyre, znam ga iz Zenita. Drugog Amerikanca (Hopkins nap. a.) ne, a s ostalima sam igrao protiv ili zajedno.

Teško se opet euroligaška Zvezda može napasti u ovoj tranzicijskoj godini?

- Teže nam jer jer mi smo potpuno nova momčad, dok Zvezda već ima okosnicu. Tek treba posložiti momčad, ali zasad izgleda respektabilno.

Krećemo protiv Švedske

Kvalifikacije za Eurobasket 2021. godine igrat će se u tri 'prozora', od 17. - 25. veljače 2020. godine, 23. studenog do 1. prosinca te od 15. do 23. veljače 2021. godine.

Hrvatska će startati 21. veljače protiv Švedske kod kuće, slijedi gostovanje u Nizozemskoj tri dana kasnije, a prvi krug zatvorit ćemo protiv Turske devet mjeseci kasnije, kao i cijele kvalifikacije 22. veljače 2021. godine.

1. kolo: Hrvatska - Švedska, 21. veljače 2020.

2. kolo: Nizozemska - Hrvatska, 24. veljače 2020.

3. kolo: Hrvatska - Turska, 26. studenog 2020.

4. kolo: Švedska - Hrvatska, 29. studenog 2020.

5. kolo: Hrvatska - Nizozemska, 19. veljače 2021.

6. kolo: Turska - Hrvatska, 22. veljače 2021.