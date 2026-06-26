Turska u ljepotici SP-a srušila SAD i 'zmajevima' pokazala put

Turska je u Los Angelesu svladala Sjedinjene Američke Države 3-2 i sa stilom se oprostila od Svjetskog prvenstva. Amerikanci su već ranije osigurali prvo mjesto u skupini, dok je Turska znala da ide kući.

SAD je poveo već u trećoj minuti kada je Auston Trusty nakon kornera Sebastiana Berhaltera pospremio loptu u mrežu. Turska je izjednačila u desetoj, i to svojim prvim golom na turniru nakon čak 63 upućena udarca. Strijelac je bio Arda Güler, koji je ujedno postao i najmlađi turski strijelac na svjetskim prvenstvima. U 31. minuti Turci potpuno okreću rezultat pogotkom Orkuna Kökçüa nakon prodora Erena Elmalija, dok je nekoliko minuta ranije Amerikancima poništen gol zbog zaleđa.

Foto: JESSIE ALCHEH

U nastavku utakmice SAD se vraća u igru. Berhalter je u 49. minuti preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 2-2. Ulazak Christiana Pulišića dodatno je podigao ritam Amerikanaca, a upravo je on imao dvije velike prilike, no turski vratar Uğurcan Çakır sjajno je reagirao, iako se pritom i ozlijedio.

U završnici su obje momčadi tražile pobjedu, ali presudio je trenutak u osmoj minuti sudačke nadoknade. Nakon velike gužve pred američkim golom, Kaan Ayhan je uspio ugurati loptu u mrežu i donijeti Turcima pobjedu za oproštaj od turnira. SAD unatoč porazu ostaje uvjerljivi pobjednik skupine i okreće se dvoboju osmine finala protiv Bosne i Hercegovine 2. srpnja od 2 sata ujutro u San Franciscu, dok Turska turnir završava s prvom i jedinom pobjedom.