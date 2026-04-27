TEDESCO DOBIO OTKAZ

Turski div promijenio trenera

Piše HINA,
Bivši izbornik belgijske reprezentacije, preuzeo je Fenerbače od Josea Mourinha početkom rujna prošle godine, međutim niti on nije uspio donijeti naslov kojeg Fener čeka od 2014.

Admiral

Vodstvo turskog nogometnog velikana Fenerbahčea uručilo je u ponedjeljak otkaz treneru Domenicu Tedescu nakon 0-3 poraza u derbiju od Galatasarayja.

Fener je u nedjelju doživio težak poraz u najvećem derbiju turskog nogometa koji je uništio njihove posljednje nade za osvajanje naslova.

Turski mediji navode kako je vodstvo kluba u ponedjeljak održalo hitan sastanak na kojem se raspravljalo o budućnosti talijansko-njemačkog stručnjaka u klubu.

"Rastali smo se s našim trenerom Domenicom Tedescom," objavio je Fener. Otkaz je dobio i sportski direktor Devin Ozek i koordinator Berke Celebi.

"Zahvaljujemo im na doprinosu našem klubu i želimo im uspjeh u budućim karijerama," poručili su iz kluba dodavši kako će momčad do kraja sezone voditi pomoćni trener Zeki Murat Gole.

Tri kola prije kraja prvenstva Galatasaray ima sedam bodova prednosti i teško je očekivati da će ostati bez 26. naslova prvaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

