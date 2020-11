Turski izbornik: Ma ne računam jedan gol Hrvatske, bila je ruka. Slovenci nam baš vole to raditi!

<p>Izbornik turske reprezentacija<strong> Senol Günes</strong> bio je zadovoljan partijom koju su pružili njegovi izabranici u prijateljskom susretu s Hrvatskom (3-3), a gol Ante Budimira, kaže, ne priznaje. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dalić nakon Turske </strong></p><p>Hrvatska i Turska odigrale su otvorenu prijateljsku utakmicu, a objema reprezentacijama poslužila je kao uvertira za nadolazeće utakmice u Ligi nacija. Hrvatska 14. studenog gostuje u Švedskoj pa joj 17. dolazi Portugal, a 15. dočekuje Rusiju pa putuje 18. u Mađarsku.</p><p>Ocjenjujući pripremnu utakmicu za te dvoboje, Günes je rekao:</p><p>- Kao pripremna utakmica, bio je to dobar dvoboj za nas i Hrvatsku. Željeli smo provjeriti igrače. Bilo je onih koji su griješili. Postoje greške u golovima koje primamo, postoje vještine u golovima koje zabijamo. Hrvatska je brzo izlazila loptom i jurila na kontre. Tako smo primili drugi i treći gol - rekao je Gunes pa se osvrnuo na kriterij <a href="https://www.24sata.hr/sport/hrvatskoj-sudi-slovenac-iz-seks-skandala-s-tijanom-ajfon-nisu-bile-orgije-vec-poslovni-rucak-727565" target="_blank">Slavka Vinčića</a>:</p><p>- Ne računam gol iz prvog poluvremena zato što su ga zabili rukom. Slovenski suci znaju to napraviti... Slovenac nam nije svirao ruku ni protiv Rusije.</p><p>- Orkun i Mert Çetin su ozlijeđeni, pa smo ih mijenjali. Cenk je bio umoran, Cengiza smo malo previše zadržali u igri. Protivnik mu je pritisnuo tetivu, ali ništa ozbiljno. Cenkova situacija nas je razveselila. Bilo je važno da zaigra i to je dobro funkcioniralo 60-65 minuta. I Cengiz je bio dobar - zaključio je turski izbornik pripremnu utakmicu protiv Hrvatske. </p>