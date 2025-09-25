Turski mediji: 'Sramotna igra u Zagrebu! Trener je zbunio svoje igrače odlukama, ne Dinamove'

Uvjerljiva pobjeda Dinama nad Fenerbahčeom od 3-1 na otvaranju Europske lige odjeknula je turskim medijskim prostorom, izazvavši silne kritike na račun istanbulskog velikana. Gotovo svi relevantni sportski portali složni su u ocjeni da je ovo bio "frustrirajući" i "razočaravajući" početak europske kampanje, a na meti su se našli svi, od novog trenera Domenica Tedesca do najskupljih pojačanja.

Dinamova dominacija i Tedescovi "izumi"

Turski mediji ističu kako je Fenerbahče veći dio utakmice bio u podređenom položaju, loveći rezultat nakon ranih golova i mučeći se s agresivnom igrom hrvatskog prvaka.

"Dinamo je od samog početka pokazao otvorenu, agresivnu i željnu igru", navodi se u izvještajima koji hvale pristup momčadi Marija Kovačevića.

Kao ključni igrač utakmice istaknuli su dvostrukog strijelca Diona Drenu Belju, koji je, prema pisanju portala Türkiye Today, bio nerješiva enigma za obranu gostiju.

Ipak, najveći gnjev usmjeren je prema treneru Domenicu Tedescu zbog, kako navode, neshvatljivih taktičkih postava. Komentator Faik Çetiner za list Fanatik piše:

Foto: Antonio Bronic

"Gospodine Tedesco, je li ova momčad poligon za testiranje? Postaje li Çağlar desni bek, a Semedo vezni igrač? Zar nemate Freda i İsmaila Yükseka na klupi?".

Slično razmišlja i Mert Aydın iz Milliyeta, koji tvrdi da je trener odlukama "zbunio vlastite igrače, a ne protivnika" te da je "neutralizirao ključne ofenzivce poput Kerema, Asensija i En-Nesyrija". Tedescove odluke opisuje kao "cinizam koji je iznenadio čak i dinamovce", uz zaključak da "stvari izmiču kontroli".

Kritike igračima i poziv na buđenje

Osim trenera, na udaru su se našli i igrači. Izvedbe pojedinaca poput Browna i Dorgelesa Nenea ocijenili su kao "jadne" i "žalosne". Turski analitičari se pitaju kako je za igrača poput Nenea, koji je pružio tako blijedu partiju, plaćen tako velik novac (18 milijuna eura odštete Salzburgu). Sam Nene je nakon utakmice priznao:

- Jako smo razočarani. Moramo se pogledati u ogledalo, mentalno ojačati i raditi puno više kako bismo usrećili naše navijače.

Foto: Antonio Bronic

Strijelac jedinog gola za tursku momčad Sebastian Szymański pokušao je smiriti tenzije.

- Imamo novog trenera i nove igrače, možda je potrebno vrijeme za prilagodbu. Razumijemo što trener traži od nas, ali moramo se bolje razumjeti na terenu. Jedna pobjeda može rastjerati sve crne oblake - izjavio je poljski veznjak.

Unatoč njegovom optimizmu, opći je dojam da je poraz u Zagrebu upalio sve alarme. Turski mediji, poput portala Haberler, zaključuju kako je Fenerbahçe "bez ispaljenog metka" napustio Hrvatsku i da je pred momčadi težak zadatak u nastavku natjecanja. U sljedećem kolu dočekuju francusku Nicu, a taj će susret biti ključan test za trenera Tedesca i pokazatelj može li se momčad izvući iz krize koja je kulminirala na maksimirskom travnjaku.