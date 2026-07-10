Turski novinar: 'Livaković više ne želi imati ništa s Fenerom'

Dominik Livaković ovog ljeta definitivno napušta Fenerbahče, a Dinamo sve ozbiljnije radi na njegovu povratku u Maksimir. Hrvatski reprezentativni golman trenutačno je na odmoru nakon Svjetskog prvenstva, ali u Turskoj se sve glasnije piše da svoju budućnost više ne vidi u Istanbulu. Turski novinar Yagiz Sabuncuoglu tvrdi da je Livaković donio konačnu odluku i da se više ne želi vratiti u Fenerbahče.

"Dominik Livaković ne želi ni da se pojavi u klubu. Više ne želi imati ništa s Fenerbahčeom", istaknuo je Sabuncuoglu.

Fenerbahče je Livakovića stavio na transfernu listu, a prema navodima turskih medija, za njegov odlazak sada traži oko tri milijuna eura. To je iznos koji bi Dinamu mogao biti prihvatljiv, osobito zato što turski klub još nije platio posljednju ratu iz Livakovićeva transfera iz Maksimira u Istanbul.

Riječ je o iznosu od oko milijun eura, koji bi se mogao prebiti u pregovorima. Time bi Dinamo dodatno smanjio trošak transfera i olakšao realizaciju posla koji je jedna od najvećih želja kluba i navijača ovoga ljeta. Livakovićev menadžer Andy Bara već razgovara s nekoliko zainteresiranih klubova. Interes postoji u Italiji i Engleskoj, a ranije su se spominjali Torino, Genoa i još neki klubovi iz "liga petice". Ipak, Livakovićeva velika želja ostaje povratak u Dinamo, u kojem je proveo najvažnije godine karijere i stekao status jednog od najboljih golmana u klupskoj povijesti.

Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dinamo mu priprema dugogodišnji ugovor na pet godina, prema kojem bi postao najplaćeniji igrač u svlačionici. U Maksimiru ga vide kao ključnog igrača u slaganju momčadi za iduće sezone. Livaković je u Fenerbahče stigao u ljeto 2023. upravo iz Dinama, u transferu vrijednom gotovo sedam milijuna eura. Za istanbulski klub upisao je 74 nastupa, ali je nakon niza okolnosti izgubio status prvoga golmana. Prošlu je sezonu proveo turbulentno, a kratka epizoda u Gironi nije mu donijela očekivanu minutažu.