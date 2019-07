Tužna Dina: Razočarana sam jer sam vas možda iznevjerila

Hrvatska plivačica Dina Levačić (23) ni iz drugog pokušaja nije uspjela preplivati dionicu od 53 km koja se proteže od Visa do Splita. Dina je krenula s plivanjem u 3 ujutro, no odustala je nakon 35 kilometara i 10 sati plivanja.

Omotana ručnikom i s tužnim pogledom na licu. Tako je izgledala hrvatska plivačica nakon još jednog neuspjelog pokušaja, a ubrzo se i oglasila na Facebooku gdje je rekla da je kako razočarana.

Dragi moji 😊, Znam da se mnogi pitate što je sa mnom, kako sam. Morala sam prospavati noć, koja nije bila nimalo laka za... Objavljuje Dina Levačić u Četvrtak, 25. srpnja 2019.

- Znam da se mnogi pitate što je sa mnom, kako sam. Morala sam prospavati noć, koja nije bila nimalo laka za mene i moj tim. Sati i sati rada, treninga, organizacije i ne stignete do cilja. Kako se čovjek tada ikako može osjećati osim razočarano. Znam da se život sastoji od uspona i padova. Uspone prema vrhu lako primamo, možda njihovu pravu vrijednost ponekad i ne znamo, ali porazi bole. Ovo je moj drugi neuspjeli pokušaj na istom terenu, time je bol veća.

- Sve smo napravili da uspijem dotaknuti splitsku Rivu. Prelijepo druženje sa Višanima dan prije, gromoglasna podrška mještana na startu u 3 ujutro i krenuli smo u duboku crnu noć. Sve je išlo po planu, moji vjerni čuvari ekipa Pomorskog fakulteta i Hrvatske gorske službe spašavanja su bile uz mene, more mirno. Čuti sirenu velikog Petra Hektorovića, koji svira vama u čast, može izazvati samo ponos, vjerojatno blizak onom kad svira himna vama u čast. Ruke su radile svoje, htjele su i mogle su ići dalje, ali stezanje u grlu i otežano disanje nisu dali dalje, iako sam svakih pola sata ispirala usta vodom, da mi more ne ošteti sluznicu.

- Neću lagati, nisam puno dvojila, nastaviti ili pretrpjeti još jedan poraz. Zdravlje mi je na prvom mjestu. To je najveće bogatstvo koje imamo, koje se ne mjeri ni težinom ni brojevima. Ne želim ništa riskirati, jer me u životu još dosta toga čeka. Obrazovanje mi je uvijek bilo na prvom mjestu, a plivanje je moja ljubav, koja će to i ostati. Razočarana sam što sam vas možda iznevjerila, ali sam sigurna da ćete me shvatiti što nisam uspjela odgovoriti na sve vaše poruke podrške koje mi posebno u ovim trenucima mnogo znače. Znam, moram dalje i krenut ću dalje, ali ipak malo teže nego do sada. Voli Vas Vaša Dina - napisala je.

Cilj je bio doći na splitsku Rivu, a spremao se i doček, no dišni putevi joj nisu dali da ostvari svoj san i napravi podvig kojeg je jedini uspio napraviti veliki Veljko Rogošić 1975. godine. Prošle godine bila je jako blizu tog cilja, samo su dva kilometra ostala, no zdravlje ju ni tada nije poslušalo.