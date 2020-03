Tyson: Dao sam ženi 200.000 $ jer ju je moj tigar izgrizao...

Legendarni boksač Mike Tyson uz svoj talent poznat je i po svom kućnom ljubimcu - tigru.

Tyson je razgovarao s američkim reperom Fat Joeom, a ovaj ga je upitao je li istina da je tigar iskočio iz svog staništa i napao susjeda, no Mike mu je to opovrgnuo:

- Ne, ne... To se nije dogodilo. Netko je preskočio moju ogradu gdje je bio tigar i počeo se igrati s njim. Tigar nije znao tu gospođu pa je to bila velika nezgoda. Ona je uskočila u njegovo stanište. Htjela me tužiti dok svi na njenoj strani nisu shvatili da je ona preskočila ogradu i ušla na moje zemljište - započeo je priču Tyson, ali onda je otkrio kako je ipak ženi koju je ozlijedio tigar dao novac:

- Imao sam puno novca u to dobra pa sam joj dao 250 tiusća dolara jer je bila toliko s**bana. Ne možeš vjerovati što tigrovi mogu napraviti s ljudskim mesom, nisam imao pojma. Bio sam glupav, nema šanse da stopostotno udomaćiš tigra. Pa oni te ubiju iz puke slučajnosti. Prejaki su, pogotovo kad se grubo igraš s njima. Lupkaš se s njima i oni te udare malo jače i ti si mrtav.

Priznaje kako je to sve bila greška:

- Volio sam ih. Spavao sam s njima, ali sretan sam što sam se educirao i shvatio da sam radio krive stvari. Nisam ih trebao imati u kući.