Tyson Fury u slobodnoj borbi: Conor će me trenirati za kavez

Najavio je kako će se 2020. boriti protiv Deontaya Wildera (34), ali Tyson Fury (31) ima i drukčije ideje od povratka u boksački ring.

- Moguće je da ćete vidjeti debi Tysona Furyja u slobodnoj borbi. Drukčije je, ali Tyson Fury preuzima - rekao je 'Gypsy king' i otkrio kako će mu u pripremama pomoći povratnik u UFC:

Foto: Reuters/PIXSELL

- Razgovarao sam s Conorom McGregorom i on me želi trenirati tako da će to biti dobro. Dolazim iz duge loze šampiona u borbama bez rukavica, koji su primali puno štete i ispustili mnogo krvi. Vidjeli ste me u zadnjoj borbi gdje je krvi bilo posvuda, tako da to nije ništa novog za mene. To je dio mog nasljeđa. Volio bi ući u kavez i nekoga prebiti - jasan je Fury.

Na konferenciji u Moskvi upravo je Furyjev budući trener najavio povratak u oktogon, a očito će dobiti i trenerski angažman. Podsjetimo, iako nije rekao tko će mu biti protivnik, Conor je najavio ono što su priželjkivali mnogi fanovi UFC-a. Vraća se borbama te je njegova mirovina sad - povijest! Nakon poraza od Khabiba Nurmagomedova (31) prošle godine najavio je kraj u slobodnoj borbi, ali nije se dugo držao te odluke.

Foto: USA Today Sports/Reuters/PIXSELL

- Želio bih najaviti da će se povratak 'zloglasnog' Conora McGregora (31) dogoditi 18. siječnja u T Mobile Areni u Las Vegasu, Nevada. Dakle, to je moj povratak, najavio je sam svoj povratak irski borac.

Dana White mogao bi osjetiti miris love i napraviti priredbu na kojem će sve predvoditi upravo novi dinamični duo. Bio bi to još jedan mogući PPV dobitak.

Foto: Reuters

McGregor mi je rekao da možemo krenuti kad god sam spreman. Neka dođem u Dublin i krećemo. Jedva čekam, odazvat ću se na poziv - završio je novi MMA borac.