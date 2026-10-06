U-21 LITVA - HRVATSKA 0-1 Ivan Canjuga izborio pa zabio penal

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine igra posljednju utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se po završetku ove sezone igrati u Albaniji i Srbiji. Potpuno rasterećena, jer je ranije osigurala mjesto među 16 najboljih momčadi Starog kontinenta, na gostovanju kod vršnjaka iz Litve u Druskininkaiju vodi 1-0 golom Ivana Canjuge.

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Napadač Varaždina u 27. minuti je zabio penal nakon što ga je s leđa srušio Nikita Pavlovskij. Bio mu je to prvijenac u sedmom nastupu za ovaj uzrast mladih "vatrenih". Izbornik Ivica Olić ranije je, zbog obveza u klubovima i osiguranog plasmana na Euro, oslobodio utakmice hajdukovce Tonija Silića i Marina Šotičeka, kao i Osijekova Luku Vrbančića.