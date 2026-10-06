Obavijesti

Sport

Komentari 0
UŽIVO: KRAJ KVALIFIKACIJA

U-21 LITVA - HRVATSKA 0-1 Ivan Canjuga izborio pa zabio penal

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
U-21 LITVA - HRVATSKA 0-1 Ivan Canjuga izborio pa zabio penal
Foto: MAXSport/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mladi "vatreni" rasterećeni vode 1-0, a Canjuga je s bijele točke zabio prvijenac i donio prednost u završnici kvalifikacija

Admiral

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine igra posljednju utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se po završetku ove sezone igrati u Albaniji i Srbiji. Potpuno rasterećena, jer je ranije osigurala mjesto među 16 najboljih momčadi Starog kontinenta, na gostovanju kod vršnjaka iz Litve u Druskininkaiju vodi 1-0 golom Ivana Canjuge.

Foto: MAXSport/screenshot

Napadač Varaždina u 27. minuti je zabio penal nakon što ga je s leđa srušio Nikita Pavlovskij. Bio mu je to prvijenac u sedmom nastupu za ovaj uzrast mladih "vatrenih". Izbornik Ivica Olić ranije je, zbog obveza u klubovima i osiguranog plasmana na Euro, oslobodio utakmice hajdukovce Tonija Silića i Marina Šotičeka, kao i Osijekova Luku Vrbančića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola
LJUBAV BIVŠEG DINAMOVCA

Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice
IZBORNIK 'VATRENIH' PRIVATNO

FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice

Slaven Bilić godinama privatni život drži podalje od javnosti, osobito kada je riječ o obitelji. O nogometu rado govori, no privatne detalje rijetko iznosi. Kroz život imao je dva najvažnija ljubavna poglavlja i petero djece
VIDEO U Splitu smo dočekali hit mladence koje su Hrvati učinili slavnima na SP-u: 'Ovo je ludo'
NEVJEROJATNA PRIČA

VIDEO U Splitu smo dočekali hit mladence koje su Hrvati učinili slavnima na SP-u: 'Ovo je ludo'

Ne možemo pričati o vjenčanju bez te povorke. Zbog nje je sve bilo još posebnije i jako smo zahvalni što smo to mogli doživjeti s našim svatovima. Ne mogu vjerovati da nas je to dovelo ovamo, kaže sretni par

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026