Navijači su pljeskom dočekali igrače, 2.500 ljudi na tribinama

OLIĆ:

Bit će to za sve nas nešto posebno. Uostalom, svima nam je i dalje nezamislivo da će se nogomet igrati na takvom mjestu u pulskoj Areni. I još će se tu obračunati dvije moje velike ljubavi Hrvatska i Bayern, nitko sretniji od mene. Već dugo znam za ovaj projekt, Bayern je sklopio trogodišnju suradnju s Turističkom zajednicom Istre, meni se ta ideja o igranju u Areni na prvu svidjela. Kako i ne bi! Ali, prije par mjeseci je HNS prihvatio poziv, odlučili su pomoći i sučeliti se Bayernu. Fantastično, to me oduševilo.