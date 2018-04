U Atleticu bijesni: Ovo se malo prečesto događa na Bernabeuu

Real i Atletico odigrali su 1-1 na Santiago Bernabeuu, ishod je to čime je najzadovoljnija - Barcelona koju je remi još malo pogurao prema naslovu jer sad imaju 11 bodova više od Atletica, a do kraja je sedam kola.

Iako je Real bio dosta bolji veći dio utakmice i dominirao je u madridskom derbiju, gosti se s pravom žale na odluku kojom su oštećeni u prvom poluvremenu.

- Čini se da se ovakve stvari uvijek događaju ovdje - rekao je Atleticov veznjak Thomas Partey o nevjerojatnoj sudačkoj odluci iz prvog poluvremena.

Atleticov Vitolo bio je debelo u svojoj polovici terena kad je dobio idealnu loptu. Išao bi jedan na jedan napadač Atletica, ali sudac diže zastavicu. Naravno, ofsajda nema jer je bio na svom dijelu terena, bez obzira gdje se nalazila obrana Reala.

Thomas pass : ball still on the line. + Vitolo Not offside. #MadridDerby #RMAATM pic.twitter.com/sKDotj5wdG