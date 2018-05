U autu s mamom i bakom žurio na meč 1. kola Roland Garrosa

Popriličan kaos odvija se na Roland Garrosu u muškom ždrijebu turnira. Naime, čak osam tenisača otkazalo je turnir i njihova mjesta moraju se popuniti "sretnim gubitnicima" iz kvalifikacija.

Šest ih je zauzelo svoje mjesto regularnim putem, no tu kreće zavrzlama: Od sljedećih 12 na popisu za ulaz u turnir, samo je jedan stavio svoj potpis - Egipćanin Mohamed Sahwat. On je odradio trening u nedjelju ujutro, znajući da je prvi ispod liste. Tada je dobio nove vijesti, samo sat vremena uoči meča.

Voditelj toura mu je u 10 sati priopćio da u 11 igra protiv Grigora Dimitrova. Egipćanin je prvo morao ići po svoje stvari u svlačionicu na drugi teren i onda žuriti da stigne na svoj meč. Izgubio je 6-1, 6-4 i 7-6...

Još veći problem je nastao otkazom Nicka Kyrgiosa. Tko god s liste igrača stigne i potpiše se, igrat će prvo kolo Roland Garrosa protiv Bernarda Tomića u ponedjeljak u 11 sati. Mnogo igrača već je prijavilo Challenger turnire, a na devetosatni put od Barcelone do Pariza uputio se Marco Trungeliti, koji je u trećem kolu izgubio od Poljaka Huberta Hurkacza i planirao igrati turnir u Španjolskoj.

Sigue en viaje Trunge. Con una sonrisa acorde a la situación. pic.twitter.com/4vm8aWZ5U8 — FueBuena (@FueBuena) 27. svibnja 2018.

Krenuo je u nedjelju popodne u autu s mamom, bakom i bratom kako bi stigao u Pariz na vrijeme. Valjda nitko drugi s liste neće stići prije njega...

Cijela situacija malo podsjeća na radnju filma "Rat Race", što je istaknuo i teniski novinar New York Timesa, Ben Rothenberg. Trungeliti će nakon devet sati vožnje, imati oko deset sati da se naspava i obavi pripreme za svoj meč. I drove all night to get to you...