Obavijesti

Sport

Komentari 0
REPOVI NAKON ISPADANJA

U Barci ne odustaju od žalbi: 'Sudac i VAR su nas izbacili...'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Gonzalo Fuentes

Katalonski velikan službeno je podnio pritužbu krovnoj europskoj nogometnoj organizaciji zbog, kako tvrde, skandaloznog suđenja u četvrtfinalu Lige prvaka protiv Atlético Madrida

Ispadanje iz Lige prvaka od rivala Atletico Madrida ostavilo je duboke rane u Barceloni, a čelnici kluba odlučili su da neće prijeći preko odluka koje su ih stajale plasmana dalje. Putem službene stranice potvrdili su podnošenje žalbe Uefi, optužujući suce za netočno primjenjivanje pravila i potpuni izostanak reakcije VAR sustava u ključnim trenucima.

U taboru Katalonaca vlada uvjerenje da niz sudačkih previda nije bio slučajan.

"Prema FC Barceloni, akumulacija sudačkih pogrešaka izravno je utjecala na tijek utakmica i ishod neriješenog rezultata, uzrokujući značajnu sportsku i financijsku štetu klubu", oštro stoji u priopćenju kluba.

Foto: Albert Gea

Suđenje Francuza Clementa Turpina u uzvratnoj utakmici izazvao je poseban bijes. Iako je Atlético slavio i prošao dalje zahvaljujući pobjedi na Camp Nou (2-0) i usprkos porazu u Madridu (2-1), Barcelonini igrači ne mogu vjerovati što se događalo na terenu.

Katalonci ističu nevjerojatan podatak da je Atlético završio utakmicu bez ijednog žutog kartona. Istovremeno, u Barceloni smatraju da im je sudac uskratio dva čista kaznena udarca, a isključenje Garcije nazivaju krajnje upitnim. Umjesto da mirno prihvate poraz, u Barceloni su odlučili krenuti u institucionalni rat protiv sudačke organizacije, tražeći rigorozniji i transparentniji sustav koji više neće, kako navode, „krojiti sudbinu velikana“ na ovakav način.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026