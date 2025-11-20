Obavijesti

MOBITELI ZABRANJENI

U Barci zabrinuti za ponašanje Yamala, ali on ne mari. Partijao je u klubu okružen djevojkama

U Barci zabrinuti za ponašanje Yamala, ali on ne mari. Partijao je u klubu okružen djevojkama
Foto: Instagram

Kako otkrivaju španjolski mediji u klub oko zvijezde Barcelone mogle su ući samo djevojke dok su mobiteli bili zabranjeni

Lamine Yamal (18), mlada zvijezda Barcelone i španjolske reprezentacije, ponovno se našao pod povećalom medija nakon što je prošlog četvrtka izašao u noćni provod usred razdoblja oporavka od ozljede. Dok su se Barcelona i Španjolski nogometni savez prepirali oko načina liječenja njegove ozljede pubične kosti, Yamal je slobodnu večer iskoristio za druženje u poznatom barcelonskom klubu, što je izazvalo niz reakcija.

VEĆ OVAJ TJEDAN Barcelona na Camp Nouu nakon dvije i pol godine 'izbjeglištva'. Cijene ulaznica šokirale mnoge
Barcelona na Camp Nouu nakon dvije i pol godine 'izbjeglištva'. Cijene ulaznica šokirale mnoge

Prethodno je napustio reprezentaciju zbog bolova u preponama, a liječnici su mu preporučili potpuni odmor nakon tretmana radiofrekvencijom. U RFEF-u su negodovali jer Barcelona nije unaprijed obavijestila o zahvatu, dok je izbornik Luis de la Fuente istaknuo da ga je pozvao upravo zato što je odigrao tri utakmice po 90 minuta i djelovao potpuno spremno.

Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik
Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U takvoj atmosferi nesuglasica Yamal je ušao u noćni klub, gdje je unajmio VIP prostor. Osoblje je na ulazu zamolilo goste da ostave mobilne telefone kako bi osigurali potpunu diskreciju, a pristup separeu bio je dopušten samo djevojkama. Prema svjedočenjima zaposlenika i pojedinih gošći, atmosfera je bila mirna i ugodna. Yamal se zabavljao, bio je pristojan i nije pio alkohol. Dio društva otišao je oko 3.30, dok je Yamal ostao nešto duže, a zabava je završila oko pet ujutro.

Dok jedni njegov izlazak smatraju neprimjerenim u trenutku kad se treba odmarati i oporavljati, drugi ističu da se tijekom večeri nije dogodilo ništa sporno. Ovo nije prvi put da se njegovo ime pojavljuje u kontroverznim kontekstima: već je izazvao pozornost zbog proslave 18. rođendana s tematikom koja je potaknula istragu Ministarstva za socijalna prava. Sve ovo dogodilo se nakon što je s argentinskom pjevačicom Nicki Nicole posjetio Hrvatsku, a nekoliko dana kasnije objavio kako su raskinuli.

VODIO I SRBIJU Bivši izbornik Španjolske: Lamine Yamal neće dugo trajati
Bivši izbornik Španjolske: Lamine Yamal neće dugo trajati

Unatoč svemu, Yamal ostavlja dojam da mu kritike ne smetaju. Nedavno je poručio da izvan terena želi živjeti svoj život i da ga zanimaju samo mišljenja najbližih. Barcelona ipak očekuje da će se mladom napadaču brzo vratiti fokus na igru. Prošle je sezone bio najbolji asistent La Lige s 15 dodavanja te je za Barçu ostvario sjajnih 18 golova i 25 asistencija u 55 nastupa, a trenutačni plan jest da bude spreman za nastavak sezone.

