U blizini Pariza postoji stadion nazvan po Hrvatu! 'Eh, tamo bismo lakoćom dobili Francuze!'

U francuskom mjestašcu La Ferte-Vidame, udaljenom 120 km od Pariza, dopiru zvukovi s obližnjeg nogometnog igrališta.

- Dame i gospodo, dobro došli na stadion Antoinea (Antuna) Moharića!

Hrvatsku i Francusku povezuje veliko rivalstvo u rukometu i nogometu, gdje godinama vodimo velike bitke, a vjerovali ili ne, poveznica između ove dvije zemlje, koja je do sada bila nepoznata, je i jedan Hrvat koji je pedesetih godina otišao raditi u Francusku i tamo postao legenda mjesta. Tolika da su mu odali nevjerojatnu čast kao jednom strancu i nazvali stadion po njemu! Njegovo ime je Antun Moharić, a ostavštinom svog strica ponosi se njegov nećak Jeronim (60).

Foto: privatna arhiva

- Eh, da bar tamo Hrvatska večeras igra protiv Francuske, a ne na Stade de Franceu. Mislim da bismo ih lakoćom pobijedili - kaže nam sa smiješkom pa nastavlja:

- On je bio stric od mog oca. Rodio se u mjestu Badličan, u Međimurskoj županiji, na samoj granici sa Slovenijom. Bila je to tamo teška neimaština i borba za koricu kruha. Živjeli su u siromaštvu pa je on već s 25 godina, tamo 1925. godine, otišao raditi u Francusku kako bi prehranio obitelj. Smjestio se u mjestu La Ferte-Vidame i ostao živjeti do kraja života. Malo po malo je napredovao pa je osnovao pilanu, a 1976. godine dao je izgraditi nogometno igralište koje su nazvali po njemu nakon njegove smrti 1987. godine - kaže nam ponosno Jeronim Moharić.

Foto: privatna arhiva

Teren je okružen borovima i jednom zgradom, a na ulasku ponosno strši već pomalo istrošena drvena tabla na kojoj je ponosno istaknuto ime Hrvata koji je zadužio ovo mjesto. Na tom stadionu natječe se CEP Fertois, lokalni niželigaš, a Anton Moharić godinama je obnašao funkciju predsjednika kluba. Ne otkriva to samo tabla, nego i njegove fotografije koje su uokvirene u klupskim prostorijama.

- Bio je veliki dobročinitelj. Pomagao je mnogim mještanima i zapošljavao ih u svojoj pilani. Htio je ostaviti neki trag pa je izgradio sportski centar koji je u funkciji i danas te čuva uspomenu na strica. Posjetio sam La Ferte-Vidame prije 20 godina, oko terena nema puno infrastrukture, ima manja tribina, tu je jedna zgrada u kojoj su svlačionice. Nisu ga previše nadograđivali, ali sama spoznaja da su ga nazvali po mom stricu, baš je nevjerojatna čast. Jako sam ponosan.

Foto: privatna arhiva

A kako i neće biti. Francuska je zemlja bogate nogometne povijesti koja je svijetu podarila brojne velikane, osvajala je svjetska prvenstva pa poprilično nevjerojatno zvuči da tamo postoji stadion nazvan po jednom Hrvatu. Antun Moharić ostavio je ogroman trag u ovom francuskom mjestašcu, ali srce mu je čeznulo za domovinom koju je bio primoran napustiti zbog neimaštine.

- Jako je volio Hrvatsku i često je pričao o njoj, vraćao se kada god je mogao i posjećivao obitelj. Obožavao je naše more, dolazio je svako ljeto, a sa sobom je u Francusku iz Badličana poveo nekoliko sumještana kojima je osigurao posao. Bio je baš autoritet, pokupio je tu francusku gospoštinu. Uvijek je imao na sebi šešir i kaput, bio je baš markantan.

Pilana više nije u funkciji, zapuštena je i kuća, ali obitelj Moharić pustila je korijenje u Francuskoj, u blizini Toulousea.

- Tamo živi dio moje rodbine. Poštuju Francusku i vole je, ali srce im ipak kuca za Hrvatsku pa nije ni upitno za koga će navijati večeras.

Nažalost, Hrvatska neće igrati na stadionu Antuna Moharića, kakva bi to samo priča bila, ali hoće 120 km dalje, na velebnom Stade de Franceu, gdje će loviti plasman u polufinale Lige nacija protiv zemlje koja nam je toliko suza zadala, no sada imamo priliku vratiti barem djelić tog duga.