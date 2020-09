'U budućnosti tu više neće biti Modrića, Perišića, Rakitića...'

<p>Moramo gledati da protiv Portugala i Francuske napravimo dobar rezultat, iako su to dva vrlo teška protivnika, svjetski i europski pravci, ali i mi smo drugi na svijetu, izjavio je hrvatski nogometni izbornik<strong> Zlatko Dalić</strong> koji je s reprezentacijom otputovao u Porto gdje ga u subotu čeka prva utakmica<strong> Lige nacija</strong> protiv <strong>Portugala</strong>. </p><p><strong>Pogledajte video: 'Vatreni' na treningu uoči Portugala</strong></p><p>- U ovom trenutku moramo gledati da napravimo dobar rezultat. Bit će izuzetno teško i zahtjevno, protivnici su u ovom trenutku najopasniji, ali i mi smo drugi na svijetu - kaže Dalić.</p><p>- Nije moglo teže odmah na početku, igramo protiv dva najjača protivnika, protiv europskih i svjetskih prvaka i to na njihovim terenima, a mi u ovom trenutku baš nismo u idealnom stanju za takve utakmice. Većina je igrača na okupljanje došla s godišnjih odmora, nekolicina njih je počela pripreme, a manjem dijelu je počelo prvenstvo - dodao je hrvatski izbornik napominjući kako će 'Vatreni morati biti na vrlo visokoj razini ako žele napraviti dobar rezultat", dodavši da reprezentativci, koji su se okupili prvi put nakon deset mjeseci, moraju iskoristiti ovo vrijeme prije utakmice za pripremu, za rad i da se ponovno slože kao i prije. </p><p>- Ja to očekujem, ali, ponavljam, neće biti lako. Pogotovo zato što nismo spremni u fizičkom smislu, a možemo koristiti samo po tri izmjene. Prema tome, morat ćemo i u tom smjeru biti jako oprezni.</p><p>Posebno je istaknuo kako je momčad hendikepirana izostankom dvojice bitnih igrača, kapetana i dokapetana, Luke Modrića i Ivana Rakitića, ali je naglasio da će njihove uloge preuzeti neki novi, mlađi igrači.</p><p>- Puno će nam nedostajati igrači kojih nema, pogotovo dva kapetana i to za nas jest hendikep, međutim u nekoj skoroj budućnosti Hrvatska će biti bez Modrića, Rakitića, Perišića, Lovrena, Vide. i doći će vrijeme da neki drugi igrači preuzmu njihove uloge. Stoga je ovo idealna šansa da se oni za to pripreme, da dobiju priliku igrati utakmice - rekao je Dalić napomenuvši kako je ovo idealno vrijeme da mladi igrači koji dobro igraju u svojim klubovima dobiju priliku igrati za reprezentaciju jer će uskoro oni biti nositelji igre i zamijeniti starije igrače.</p><p>Što se tiče suparnika, Dalić je istaknuo kako oni iziskuju maksimalan angažman cijele momčadi.</p><p>- Nismo u takvom fizičkom stanju da bismo mogli tijekom cijele utakmice igrati visoki presing i ganjati protivnike po terenu. U tom segmentu igre morat ćemo miksati, u jednom razdoblju biti u bloku pa se pokušati brzo otvoriti, a kada to bude moguće odlučiti se na visoki presing. Tijekom igre se moramo znati odmoriti, imati posjed lopte, jer neće biti dobro ako budemo stalno jurili po terenu, za to u ovom trenutku nismo spremni. Međutim, imamo kvalitetu da možemo sačuvati loptu, pogotovo u veznom redu, razvijati igru kroz kvalitetan pas. Morat ćemo biti kompaktni i homogeni, ako u tome uspijemo, možemo očekivati dobru igru i rezultat", ocijenio je izbornik. </p><p>Osvrćući se na Cristiana Ronalda, najboljeg pojedinca Portugala, Dalić je upozorio da je to prejaka momčad da bi se o njoj govorilo isključivo u kontekstu jednog od najboljih igrača na svijetu svih vremena.</p><p>- Naravno da je Ronaldo jedan od najboljih igrača na svijetu, strijelac koji uvijek daje sve od sebe, uvijek fizički spreman, igrač koji u svakom trenutku može napraviti prevagu i postići gol iz bilo koje situacije. Moramo s njim biti jako oprezni, ali, s druge strane, Portugal je aktualni europski prvak i osvajač Lige nacija i ima niz kvalitetnih igrača koji mogu stvarati probleme. Neće biti dobro ako se fokusiramo samo na Cristiana Ronalda, Portugalci imaju dobar stil igre, uigrani su, imaju šablone, rotaciju u veznom redu, puno se ubacuju prema naprijed, pogotovo igrači iz zadnje linije. To moramo spriječiti, Ronaldo jest najopasniji igrač, ali nije jedina opasnost u portugalskoj momčadi - upozorio je Dalić.</p>