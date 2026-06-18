U Čakovcu su prvi glasnik ljeta noćne utrke na 5 i 10 kilometara

Postoji mnogo utrka na 5 i 10 kilometara. Postoje utrke s bržim stazama, veći gradovi i veći startni koridori. No malo je utrka koje se mogu pohvaliti da sudionici doslovno trče u ljeto. Upravo to svake godine radi više od tisuću trkača na Čakovečkom noćnom ceneru, CK10.

Dok ostatak svijeta prvi dan ljeta dočekuje gotovo neprimjetno, u Čakovcu se njegov dolazak već sedmu godinu zaredom obilježava na poseban način. Točno 21. lipnja u 21:06 sati, nekoliko minuta prije sumraka, oglašava se start utrke koja je posljednjih godina postala jedna od najprepoznatljivijih ljetnih sportskih manifestacija u zemlji, istaknuo je Krešo Biškup, iz organizacije.

Primjetit će se sigurno užurbanost, dinamika i brojni trkači i njihovi prijatelji i pratnje koji će okupirati centar grada. Start je kod Perivoja Zrinski, ali cilj je u samom dvorcu, u tunelu bedema i to je definitivno još jedna jedinstvena stvar koja će utrku učiniti nezaboravnom.

Većina utrka prilagođava se vikendima i kalendaru. CK10 se prilagođava samo jednom datumu, prvom danu ljeta. Bez obzira pada li 21. lipnja na ponedjeljak, četvrtak ili subotu, start je uvijek u 21:06 sati. To je postala tradicija po kojoj je utrka poznata među trkačima diljem Hrvatske i regije.

Oko jedne stvari slaže se velik broj sudionika, malo koja utrka ima cilj poput CK10. Nakon pet ili deset kilometara ulicama Čakovca, sudionici utrčavaju u atrij Staroga grada Zrinskih. Osvijetljene zidine, srednjovjekovni ambijent, glazba, navijači i večernja rasvjeta stvaraju prizore koji više podsjećaju na filmsku scenografiju nego na klasičnu cestovnu utrku. Nije slučajno da upravo fotografije s cilja redovito postaju najdijeljenije uspomene s utrke.

Foto: Stephan Bednaic

Trenutno je prijavljeno gotovo 1300 sudionika, što je u ovih sedam godina održavanja najveća brojka do sad, istaknuo je Kreško Biškup.

Vjerujemo da su trkači prepoznali priču, “vibe”, atmosferu, ali mislim da je i dodatni razlog okretanje ljudi prema sportu, zdravlju i healthnessu, jer danas je trčanje veliki turistički razlog za putovanja, upravo su utrke i maratoni idući veliki boom. Ono što mogu sigurno reći je da trkače očekuje nezaboravan ulazak u ljeto. A za ostalo će se sami morat uvjerit!

Posebnost utrke nije samo u trkačima nego i u gradu. Tijekom večeri centar Čakovca pretvara se u veliku navijačku zonu. Građani izlaze na terase, pune se kafići, glazba se čuje uz trasu, a navijanje dopire sa svakog ugla. Mnogi stanovnici Čakovca utrku uopće ne doživljavaju kao sportsko natjecanje, nego kao početak ljeta i jedan od najživljih događaja godine.