U čast Hrvoju: U travnju iduće godine kreće međunarodni turnir za mlade nogometaše

Na inicijativu Nogometnog saveza Zadarske županije, a pod pokroviteljstvom HNS-a pokrenuta je organizacija Međunarodnog turnira "Hrvoje Ćustić" za igrače do 18 godina, a koji bi prvo izdanje trebao imati u travnju sljedeće godine. Hrvoje Ćustić tragično je stradao prije 14 godina kada je udario glavom u betonski zid koji se nalazio uz travnjak zadarskog stadiona Stanovi. Do pogibije ostvario je 127 nastupa u HNL-u za Zadar, a 10 je puta igrao za hrvatske mlade reprezentacije do 20 i 21 godine.

- Kroz razgovor s Hrvojevim ocem Svetkom te Darkom Banićem, predsjednikom Nogometnog saveza Zadarske županije, dogovorili smo se napraviti nešto posebno u sjećanje na Hrvoja. Uvjeren sam da će turnir pod Hrvojevim imenom postati tradicionalan i međunarodno prepoznat te će kao takav zauvijek čuvati uspomenu na njega. HNS će stoga dati maksimalnu podršku organizaciji turnira 'Hrvoje Ćustić', a pritom nećemo zaboraviti veliku odgovornost da kroz kontinuirano ulaganje u nogometnu infrastrukturu i dosljedno provođenje licenciranja spriječimo bilo kakve slične situacije i tragedije u budućnosti - izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Organizacijski odbor turnira na čelu s Darkom Banićem već je odradio nekoliko pripremnih sastanaka i vrlo brzo mogu se očekivati novi konkretni detalji.

- Svi znamo što Hrvoje predstavlja zadarskom i hrvatskom nogometu i drago mi je da se pokreće jedan veliki događaj njemu u čast. Na nama je da damo sve od sebe da organizacija bude na najvišoj mogućoj razini i zato želimo uključiti sve ono najbolje što Zadar ima. Želim zahvaliti Hrvojevoj obitelji, koja nam je velika podrška u ovom projektu.

Osim što je ulica u kojoj se nalazi stadion Stanovi dobila naziv "Hrvoje Ćustić", dugo godina čekalo se na nešto što će u sportskom segmentu očuvati uspomenu na njegov lik i djelo. Sada će se to napokon i dogoditi.

- Četrnaest godina je dugo razdoblje, ali za dobre stvari nikada nije kasno. Hvala gospodi Marijanu Kustiću i Darku Baniću koji su iskazali veliku želju, ali i poduzeli vrlo konkretne akcije da se turnir pokrene. Moja jedina želja je da se nikada ne zaboravi kakav je sportaš i čovjek Hrvoje bio te da njegovo ime bude trajna inspiracija mlađim naraštajima. Zato mi je drago da će turnir biti za mladiće do 18 godina i to međunarodnog karaktera. Vjerujem da ćemo prve godine okupiti najbolje hrvatske klubove te dovesti nekoliko zvučnih imena iz inozemstva i da će turnir doista biti na visokoj razini - rekao je Svetko Ćustić, Hrvojev otac.

