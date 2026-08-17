U čast Sare Kolak sportski park u 'centru svijeta' nosit će njeno ime! Slavit će se dvije medalje

Sara Kolak ispisala je nove stranice hrvatske atletike. Na Europskom prvenstvu u Birminghamu, u finalu je bacila koplje 62,43 metra i to iz prvog pokušaja, što joj je bilo dosta za zlato. Do najsjajnije medalje došla je 10 godina nakon čudesnog zlata na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine. U svom Ludbregu, popularno zvanom i "centar svijeta", Sara će dobiti sportski park sa svojim imenom.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Ludbreg će u utorak biti domaćin posebne večeri kojom će se obilježiti dvije važne obljetnice: šest desetljeća postojanja Radio Ludbrega i deset godina od povijesnog olimpijskog zlata Sare Kolak. Svećani događaj bio je planiran i prije Sarinog novog zlata, ali sada će svi imati još više razloga za slavlje zbog nove medalje.

Program pod nazivom „Radijskih šezdeset – Sarinih deset“ počet će u 18 sati otvorenjem grafita u Ulici bana Jelačića. Sat vremena kasnije uslijedit će središnji događaj večeri, svečano otvaranje Sportskog parka koji će nositi ime proslavljene ludbreške olimpijske pobjednice. Sportski park Sara Kolak u 19 sati otvorit će upravo zlatna Sara, a večer će završiti glazbenim programom.

Prostor uz ludbreški stadion posljednjih je godina pretvoren u moderno sportsko-rekreacijsko središte koje građanima nudi sve više mogućnosti za aktivno provođenje vremena. Danas se ondje nalaze atletska staza s pripadajućim borilištima, uređeno košarkaško igralište, teren za kriket, vanjski fitness te ograđeni prostor namijenjen rolanju i klizanju. U tijeku je i završetak izgradnje novih teniskih terena, čime će ponuda Sportskog parka biti dodatno proširena. Time će prostor u neposrednoj blizini stadiona objediniti sadržaje namijenjene različitim sportovima i rekreaciji.

U dosadašnje uređenje parka, uključujući i projekte koji se trenutačno privode kraju, uloženo je više od 540 tisuća eura. Značajan dio sredstava osiguran je kroz potporu Ministarstva turizma i sporta, koje je za izgradnju atletske staze s borilištima te novih teniskih terena izdvojilo više od 283 tisuće eura.