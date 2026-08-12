'MODRIMA' VRIJEME CURI PLUS+

U Dinamu ova imena spominju kao opcije za novoga golmana, ali Livaković je ipak prioritet...

Piše Hrvoje Tironi,

Dinamo i Dominik Livaković još nisu dogovorili uvjete, treba sve dogovoriti i s Turcima, a ‘modri’ najkasnije do ponedjeljka mogu prijaviti dva dodatna igrača za playoff fazu Lige prvaka. Vrijeme leti, Dinamo se kocka...