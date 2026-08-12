Obavijesti

Sport

Komentari 17
Foto: Marko Prpić/PIXSELL
'MODRIMA' VRIJEME CURI PLUS+

U Dinamu ova imena spominju kao opcije za novoga golmana, ali Livaković je ipak prioritet...

Piše Hrvoje Tironi,

Dinamo i Dominik Livaković još nisu dogovorili uvjete, treba sve dogovoriti i s Turcima, a ‘modri’ najkasnije do ponedjeljka mogu prijaviti dva dodatna igrača za playoff fazu Lige prvaka. Vrijeme leti, Dinamo se kocka...

Jednostavno, tako više ne ide. Dinamo ima kvalitetnu, dobro izbalansiranu momčad, možda i spremnu za velike domete, ali nema golmana. Svaka utakmica "modrih" donosi nove probleme Mariju Kovačeviću, sve je jasnije kako Ivan Filipović (31) nije spreman biti Dinamova "jedinica".

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
UŽIVO Transferi: Lokomotiva krenula po svog bivšeg igrača?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Lokomotiva krenula po svog bivšeg igrača?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO U ovoj palači od 14 mil. eura živi nova gospođa Ronaldo
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači od 14 mil. eura živi nova gospođa Ronaldo

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom do 2027. i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Ovako izgleda dom bračnog para
FOTO Zbogom, splitski dome: Zavirite u vilu Rakitićevih koju iznajmljuje po 1100 eura za noć
'VILLA RAQUEL'

FOTO Zbogom, splitski dome: Zavirite u vilu Rakitićevih koju iznajmljuje po 1100 eura za noć

Ivan Rakitić se sa suprugom Raquel i kćerima Altheom i Adarom iz srca Dalmacije seli u Sevillu. Njegov dom u vrijeme boravka u Hajduku bila je vila Raquel u Nečujmu na Šolti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026