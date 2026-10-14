U Hajduku su ih smijenili, a sad pobjeđuju u Ligi prvaka: 'Kad to preživiš, spreman si na sve...'

Od 2005. godine, kad je osvojio posljednji naslov prvaka, pa do danas Hajduka je promijenio čak 33 trenera. Neki od njih su renomirana imena poput Igora Tudora, Gennara Gattusa, Ivana Leke, Gorana Vučevića, Krasimira Balakova, Eduarda Reje, no nitko od njih nije uspio vratiti titulu na Poljud. Je li problem bio u trenerima, manjku kvalitete u momčadi ili, pak, u klubu i golemom pritisku koji splitska sredina donosi?

Pokretanje videa... VIDEO Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Nekadašnji igrači splitskog kluba slikovito su to opisali:

- Svaki pritisak nakon Hajduka bio je smiješan jer je pritisak koji ondje doživiš najveći na svijetu. To te pripremi za sve izazove.

U takvim okolnostima ne mogu se svi snaći, ali kada "preživiš" poljudsko grotlo, minus u blagajni, zvižduke, golema očekivanja koja se često kose s realnošću i salve kritika, spreman si na sve. I upravo je to zajedničko dvojici trenera koji su posljednjih dana najveća priča Lige prvaka. Ivan Leko (48), koji vodi belgijski Club Brugge, senzacionalno je svladao Inter (4-3) na Giuseppe Meazzi, a Valdas Dambrauskas (49) na klupi Sabaha srušio je Slaviju Prag (2-0) i azerbajdžanskom prvaku donio povijesnu pobjedu u ovom natjecanju.

Split: Finale Hrvatskog nogometnog kupa HNK Hajduk - HNK Rijeka | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Obojici je zajedničko to što su na Poljudu osvojili Kup, ali su se ondje zadržali tek deset mjeseci. Litavski stručnjak prvi je stigao, u studenome 2021., i zadržao se do rujna 2022. godine. Svoju splitsku avanturu zaključio je s 23 pobjede, sedam remija i osam poraza. On je jedan od trenera za kojima neki navijači Hajduka i danas žale. Pod njegovim vodstvom klub je igrao vrlo atraktivan nogomet, a mnogima i jedan od najboljih u posljednjih desetak godina. Navijačima se uvukao pod kožu nakon što je zaplakao nakon osvajanja Kupa. Marko Livaja bio je na vrhuncu moći, s 28 golova u 34 kola HNL-a, a titula im je izmaknula za svega nekoliko bodova. Ipak, kiksevi u sezoni 2022./23. koštali su Dambrauskasa posla. Čelnici nisu imali strpljenja pa je dobio otkaz. Bivši predsjednik Lukša Jakobušić i danas žali zbog te odluke.

Slično se rasplela situacija i s Ivanom Lekom. Na Poljud je stigao nekoliko mjeseci kasnije, u siječnju 2023. godine. Osvojio je Kup, ali presudili su mu loš početak nove sezone i nekoliko uzastopnih poraza. I on je nakon samo deset mjeseci postao bivši, a mandat je okončao s 19 pobjeda, četiri remija i 11 poraza.

Susret Hajduka i PAOK-a u 3. pretkolu Konferencijske lige | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduku nije valjao, ali zato jest Club Bruggeu, na čiju je klupu sjeo u prosincu prošle godine, nakon što je vodio Standard Liège i Gent. S Club Bruggeom prošle je sezone osvojio naslov prvaka, a potom je u Ligi prvaka demonstrirao svoje znanje protiv Intera. Bio je to taktički masterclass hrvatskog trenera, kako su ga nahvalili Talijani, i možda najveća pobjeda u njegovoj karijeri. Da belgijski prvak može biti konkurentan i najvećima, pokazalo je već prvo kolo, kada je izgubio od Aston Ville (3-2) nakon velike borbe.

Dambrauskas je, pak, nakon Hajduka vodio OFI Cretu, Omoniju i Diósgyőr, a od srpnja prošle godine sjedi na klupi azerbajdžanskog Sabaha, kluba osnovanog prije tek devet godina. Prošla sezona bila je najuspješnija u povijesti kluba: osvojili su Kup i naslov prvaka, čime su izborili nastup u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Morali su krenuti od samog početka i probijati se od prvog pretkola, da bi u doigravanju izbacili Beer Shevu i izborili plasman u najelitnije klupsko nogometno natjecanje. Na gostovanju kod Manchester Uniteda stradali su rezultatom 4-0, no svoj su trenutak dočekali u utorak navečer, kada im je u goste u Baku stigla praška Slavija. Pobijedili su 2-0 i ispisali povijest.

Foto: Ivana Ivanovic

I nisu samo njih dvojica primjeri toga kako te iskustvo u Hajduku može katapultirati u europsku elitu. Igor Tudor vodio je Tottenham i Juventus, a Gennaro Gattuso s Lazijem drži drugo mjesto u Serie A. Možda ipak nije problem u trenerima?