U HNL-u vuče, u Europi dao tek gol: Tirana je idealna prilika da Livaja počne zabijati u Europi

Korak do play-offa Konferencijske lige. Splitski Hajduk brani vodstvo 2-1 iz prve utakmice u Splitu, a gostuju u Tirani gdje protiv tamošnjeg Dinamo Cityja love plasman u zadnji dvomeč u kojem će se boriti za plasman u Europu. Značajna je to utakmica jer će ona biti i svojevrsna potvrda za dobar posao sportskog direktora Gorana Vučevića i pomoćnika mu Ivana Rakitića, kao i veliki vjetar u leđa nogometašima, ali i novim ljudima u Hajduku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+