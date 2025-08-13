Obavijesti

U HNL-u vuče, u Europi dao tek gol: Tirana je idealna prilika da Livaja počne zabijati u Europi

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Marko Livaja (31) već četiri godine praktički sam pobjeđuje utakmice u dresu Hajduka, a često nije imao pomoć suigrača. Sad ju konačno ima i pravi je trenutak da zablista u Tirani

Korak do play-offa Konferencijske lige. Splitski Hajduk brani vodstvo 2-1 iz prve utakmice u Splitu, a gostuju u Tirani gdje protiv tamošnjeg Dinamo Cityja love plasman u zadnji dvomeč u kojem će se boriti za plasman u Europu. Značajna je to utakmica jer će ona biti i svojevrsna potvrda za dobar posao sportskog direktora Gorana Vučevića i pomoćnika mu Ivana Rakitića, kao i veliki vjetar u leđa nogometašima, ali i novim ljudima u Hajduku.

