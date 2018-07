U jedan sat iza ponoći planulo svih 1200 karata za navijače...

Bomba u jedan sat iza ponoći! Iznenada je Hrvatski nogometni savez dobio 1200 ulaznica za finale s Francuskom u nedjelju, Fifa im je ipak poslala dodatni kontingent ulaznica u zadnji čas i 1200 najbržih, najupornijih hrvatskih navijača - a i onih koji si mogu priuštiti ulaznice od 3300 kuna plus tropšak puta u Rusiju - osiguralo je dolazak na veliko finale u Moskvi.

Pritisak je kroz dan bio neizdrživ, hrvatski navijači na sve strane su pokušavali doći do ulaznica kojih naprosto nema dovoljno za sve. ma da ih je svih 80 tisuća jučer bilo, sve bi se rasprodale.

Stoga je savez jučer poslijepodne morao reagirati i objavio je da se ne očekuje da će imati dodatne ulaznice na raspolaganju jer je broj karata koji im je namijenila Fifa bio dovoljan samo za nogometaše i njihove prijatelje, obitelj te za čelne ljude saveza.

Tko je bio hrabar, ulaznicu je mogao kupiti do 31. siječnja, dok je bio otvoren kanal prodaje putem Fife za sve hrvatske navijače. Za razliku od utakmice polufinala protiv Engleske, kad je dobio više od 3000 ulaznica nekoliko dana prije meča, savez od Fife ovaj put nije uspio ishodovati ulaznice za hrvatske navijače sve do kasno sinoć.

Podaci iz domaćih turističkih agencija, pak, otkrivaju kako će se sutra prema Moskvi uputiti najmanje sedam chartera s 1500 navijača.

To je samo broj onih koji će do ruske prijestolnice stići avionom iz Zagreba. Neki od njih zaputit će se i automobilima na put udaljen više od 2000 kilometara iz Lijepe Naše.

Očekuje se kako će tisuće njih stići i iz brojne dijaspore pa bi u Moskvi u nedjelju moglo biti i do 15.000 Hrvata.

“Ne sumnjamo da će najbolja atmosfera biti na finalnoj utakmici protiv Francuske”, kažu u HNS-u.

Bit će to meč zbog kojeg će brojni Hrvati duboko posegnuti u džep...

