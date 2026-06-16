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HERVE RENARD

U Katru je pobijedio Argentinu i sad se vraća na SP. Saudijci su ga prije dva mjeseca otpustili

Piše Ivan Kužela,
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U Katru je pobijedio Argentinu i sad se vraća na SP. Saudijci su ga prije dva mjeseca otpustili
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Šok u Tunisu nastao je nakon debakla i poraza 5-1 od Švedske. Sabri Lamouchi dobio je otkaz nakon samo jednog kola, a na klupu stiže lovac na čuda Hervé Renard

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Svjetsko prvenstvo donijelo je prvu trenersku smjenu nakon samo jednog odigranog kola. Nakon katastrofalnog poraza od Švedske (5-1), Nogometni savez Tunisa uručio je otkaz izborniku Sabriju Lamouchiju, a na njegovo mjesto usred natjecanja stiže poznato ime; Francuz Hervé Renard, koji i sam ima neobičnu priču.

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Potres na klupi nakon debakla

Tuniška reprezentacija svoj je nastup na Svjetskom prvenstvu započela na najgori mogući način, teškim porazom 5-1 od Švedske u Monterreyu. Reakcija saveza bila je munjevita i beskompromisna. Već idućeg jutra objavljeno je da Sabri Lamouchi, koji je na klupu sjeo u siječnju i vodio momčad u samo pet utakmica, uz tek jednu pobjedu, više nije izbornik. Pritisak je rastao i prije turnira, osobito nakon uvjerljivog poraza 5-0 od Belgije u pripremama, a debakl protiv Švedske bio je kap koja je prelila čašu. Za privremenog trenera imenovan je Mondher Kebaier, no jasno je da se radi o privremenom rješenju.

​- Ovo je težak i bolan poraz. Započeti natjecanje s ovako lošim rezultatom zaista je teško. Napravili smo previše pogrešaka - priznao je Lamouchi.

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Group F - Sweden v Tunisia
Foto: Daniel Becerril

Iskusni Francuz kao spasitelj

Ubrzo nakon smjene, kao glavni kandidat za preuzimanje klupe "Orlova Kartage" isplivao je Hervé Renard. Prema informacijama iz tuniških medija, 57-godišnji stručnjak postigao je dogovor sa savezom te je već na putu za Meksiko kako bi se pridružio reprezentaciji uoči ključnih utakmica protiv Japana i Nizozemske.

Saudi Pro League - Al Hilal v Al Ettifaq
Foto: STRINGER/REUTERS

Renard je ikona afričkog nogometa, jedini trener koji je osvojio Afrički kup nacija s dvije različite reprezentacije - sa Zambijom 2012. i Obalom Bjelokosti 2015. godine. Njegovo ogromno iskustvo u vođenju nacionalnih momčadi, uključujući Maroko i Saudijsku Arabiju na svjetskim prvenstvima, čini ga idealnim kandidatom za "vatrogasnu" misiju spašavanja tuniških ambicija, ali navodno i za dugoročniji projekt.

Ironičan obrat sudbine

Cijela situacija dobiva dodatnu dimenziju kada se u obzir uzme Renardova nedavna prošlost. Naime, francuski je trener stigao u Meksiko kao slobodan stručnjak nakon što je u travnju ove godine, samo dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva, dobio otkaz na klupi Saudijske Arabije. Bio je to njegov drugi, kraći mandat na klupi te reprezentacije, nakon što ju je uspješno vodio od 2019. do 2023.

FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Semi Final - Jordan v Saudi Arabia
Foto: IBRAHEEM AL OMARI/REUTERS

U tom prvom razdoblju odveo je Saudijce na SP u Kataru 2022., gdje su šokirali svijet pobjedom 2-1 protiv budućih prvaka Argentine. Nakon toga je preuzeo žensku reprezentaciju Francuske, s kojom je stigao do četvrtfinala Svjetskog prvenstva 2023. i Olimpijskih igara 2024., prije kratkog povratka u Saudijsku Arabiju krajem 2024. Njegov nagli odlazak s klupe Saudijaca otvorio je vrata za nevjerojatan scenarij - da trener koji je dobio otkaz neposredno pred Mundijal na kraju ipak sudjeluje na njemu, ali kao izbornik druge reprezentacije.

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