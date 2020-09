'U kojem trenutku taj frajer u VAR sobi kaže da nije ruka? Ako je očito da je ruka, kako to...'

<p>WBA hrvatskog trenera <strong>Slavena Bilića</strong> u trećem je kolu Premiershipa vodio protiv Chelseaja 3-0 na poluvremenu, a naposljetku remizirao 3-3.</p><p>- Zadovoljan sam s načinom na koji smo igrali protiv Chelseaja. Rekli smo momcima da ne možemo mi s Chelseajem igrati, ajmo mi vas pa vi malo nas. Rekli smo da im ne smijemo ništa pokloniti i iskoristiti svaku njihovu greškicu i to je perfektno funkcioniralo u 45 minuta. Znali smo da će oni jurnuti na nas u nastavku, ali smo ih zaustavili. Nešto im moraš dati, daš im šuteve van šesnaesterca i nadaš se obranama i blokadama - rekao je Bilić za <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Premier/a128169-Bilic-za-SK-Ne-smijem-o-ruci-opet-cu-biti-kaznjen.html" target="_blank">SportKlub</a>.</p><p>Potom se dotakao trećeg gola Chelseaja koji se dogodio u sudačkoj nadoknadi i bio je itekako sporan. Jedan od Chelseajevih igrača, čini se, je igrao rukom, no nakon pregleda VAR-a suci su utvrdili kako je zapravo - sve u redu! Bilić nije oduševljen...</p><p>- Šta ću ja govoriti pa će me opet kazniti. Nije problem što će me kazniti, ali ja imam igrače koji su s jedne strane zadovoljni, a s druge strane deprimirani jer su njima oduzeta dva boda. Ne znam kako je moguće kad oni provjeravaju... U kojem trenutku taj frajer kaže da nije ruka? Očito je da je ruka... Mene zanima to, tko je od njih rekao, pauza - nije ruka. To je nemoguće.</p><p>West Bromwich nakon tri kola ima jedan bod, no dosad je i raspored bio težak.</p><p>- Mi smo nova ekipa koja je tek ušla u ligu, dok dođe Krovinović opet smo na papiru slabija ekipa nego lani. Imali smo teške protivnike prva tri kola, značila bi nam tri boda, a znači nam i bod. Ma i da sve izgubiš, ali dobro igraš, i to ti znači. Ali daj, nemoj uzimati ekipi dva boda koja nisu tvoja...</p><p>Izjave <strong>Slavena Bilića</strong> nakon utakmice pogledajte <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Premier/a128169-Bilic-za-SK-Ne-smijem-o-ruci-opet-cu-biti-kaznjen.html" target="_blank">OVDJE</a>.</p>