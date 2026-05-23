U Londonu osvanuo i Bokšićev dres! 'Alen je bio najbolji na svijetu, ikona Middlesbrougha'

Hull City je napravio ono o čemu je sanjao godinama. Momčad Sergeja Jakirovića (49) u dramatičnoj završnici na Wembleyju je slomila Middlesbrough i pogotkom za 1-0 izborila povratak u elitni rang nakon gotovo desetljeća čekanja.

Na tribinama je vladala gotovo nestvarna atmosfera, više od 80.000 duša, more narančastih i crvenih tonova, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka val emocija doslovno se slio prema izlazima stadiona. "Tigrovi" su podignutih glava napuštali Wembley, svjesni da su ispisali novu stranicu klupske povijesti.

S druge strane, navijači Middlesbrougha ostali su praznih pogleda, utučenih lica i s tihim razočaranjem koje se nije moglo sakriti. Pala je i poneka psovka u bradu, ali sve je proteklo mirno, bez incidenata. Engleska policija postupno je propuštala navijače kako bi se izbjegla gužva u londonskom metrou.

U toj masi razočaranih navijača izdvojio se jedan detalj koji je privukao pažnju, muškarac u dresu s kockastim uzorkom i prezimenom Bokšić na leđima.

24sata London: Navijači nakon utakmice Hull Cityja i Middlesbourgha | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Uh, još sam pod dojmom… još dolazim k sebi - kaže Andrew, navijač Middlesbrougha.

Na spomen Alena Bokšića nakratko zastaje, pa nastavlja s dozom nostalgije.

- Bio sam mladić kad je došao iz Lazija i tad je, po meni, bio najbolji igrač na svijetu. Tada je Middlesbrough trošio ozbiljan novac. Doveli smo Fabrizija Ravanellija, Juninha Paulistu, tu su bili Mark Schwarzer i Gareth Southgate…, a Bokšić je dolaskom zaokružio cijelu priču. Bez sumnje, on je legenda našeg kluba - govori nam Andy.

Bokšić je za Middlesbrough igrao od 2000. do 2003. godine, u razdoblju koje je obilježeno velikim očekivanjima i još većim pehom s ozljedama. U 76 nastupa zabio je 22 gola i sakupio četiri asistencije, a mnogi navijači i danas vjeruju da je mogao dati i više, da ga tijelo nije izdalo.

U to vrijeme kružile su i priče da je bio među najplaćenijim igračima Premiershipa, s ugovorom koji ga je svrstavao uz bok zvijezdama poput Davida Beckhama i Jaapa Stama iz Manchester Uniteda.