U lovu na drugo mjesto počelo se igrati 'Tko će manje': Gorica srušila ispuhane riječke vedete

Gorici svaka čast, uzela je tri boda s punom zaslugom. A vjerojatno se ni sami nisu nadali da će im za to u Rujevici biti dovoljna jedno najobičnije, prosječno izdanje. Protiv ispuhane, neprecizne i prazne Rijeke

<p>Ovaj komentar pišemo prije početka sudara Hajduka i Belupa na Poljudu, ali do nekih 21:00 u lovu na drugo mjesto koji nosi kvalifikacije za Ligu prvaka, u HNL-u se počelo igrati: 'tko će manje'.</p><p>Gorica je opet srušila Rujevicu. To je sad već tradicija. Šesta pobjeda protiv Rijeke u zadnjih sedam utakmica. A ta sedma bila je remi.</p><p><strong>VIDEO: LAGANI TRENING ZA NOGOMETAŠE GORICE</strong></p><p>Rijeka je odigrala jednu od lošijih utakmica ove sezone, a Gorica je odigrala... Normalnu, solidnu tekmu. Pobijedila je posve zasluženo bez da se na riječkom travnjaku gledao neki gorički spektakl.</p><p>Odigrati pošteno, disciplinirano i korektno gostima je bilo dovoljno da pobijede Riječane koji su, istini na volju, stvorili nekoliko zicera, zabili jedan gol, ali kad se podvuče crta ovo je bila jedna: spora, ispuhana i neprecizna Rijeka. Sa propuhom u obrani.</p><p>Rožman je rotirao, mijenjao, kemijao i dobio je loše izdanje koje nema veze ni sa taktikom, ni sa sustavom, ni sa izostancima (<strong>Gorgon, Štefulj, Halilović</strong>). Sa tri ili s četiri iza, svejedno. Problem je, izgleda, kako je nakon Koprivnice i sam trener rekao: u glavama.</p><p>Ne znamo samo što im smeta i iz kojeg su to gigantskog razloga riječki nogometaši tako usukani, u nastupu suzdržani, a na travnjaku kao momčad razvučeni i nesigurni u sebe. Koje ih to kolektivne teške brige more?!</p><p><strong>Capan</strong> opet skrivi penal, <strong>Čolak</strong> ne dodaje suigraču koji je sam pred praznim protivničkim golom, <strong>Escoval</strong> se odbija <strong>Ndiayea</strong> k'o da se sudario s kamionom, <strong>Tomečakovi</strong> ubačaji zdesna lete svugdje osim tamo gdje treba, Velkovskog samo sreća spasi da ne zabije najnepametniji od svih autogolova, itd., itd...</p><p>Rujevica na kraju nije ni zviždala Bijelima. Na drugoj strani 11-oro navijača Gorice (ime im je: Good Boys) slavili su sa svojim ljubimcima i šefom <strong>Dambauskasom</strong>. Jedan bubanj, glasno navijanje i more goričke radosti u Kvarnerskom zaljevu.</p><p>I Gorici svaka čast, uzela je tri boda s punom zaslugom. A vjerojatno se ni sami nisu nadali da će im za to u Rujevici biti dovoljna jedno najobičnije, prosječno izdanje...</p>