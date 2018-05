U maratonu od 500 metara do cilja možete lagano u taksiju...

Dosta ljudi voli trčati, a naročito u ovo doba godine kada počinju topliji dani. No, ipak nekima se ne da trčati ili ne mogu puno trčati. Tako su se u gradiću Boerne u Texasu odlučili na sjajnu ideju za one koji mrze trčanje - organizirati maraton na 500 metara!

Maraton će se održati u subotu, a karte za ovaj događaj su planule u sekundi.

- Pridružite se svojim kolegama na dan slavlja i sudjelovanja u prikupljanju novca za fantastičnu organizaciju. Ovo će biti vrlo zabavno - objavili su organizatori uoči utrke.

There's a town in Texas holding a 0.5K race for those who are too lazy, or simply can't finish a regular 5K. The distance is equal to just 0.3 miles. There's even a VIP option for $25 to be shuttled to the finish line. Don't even have to run! More: https://t.co/CHaS9ThU7B pic.twitter.com/SYuTXU6sr4